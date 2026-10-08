현대로템, 이집트 수소트램 사업 첫발…신행정수도 진출 추진

AI 핵심 요약beta
- 현대로템이 7일 이집트 터널청과 수소전기트램 MOU를 체결했다
- 이집트 신행정수도에 28km 노선·44편성 도입을 협의했다
- 사업 확정 시 차량·운영·유지보수 종합솔루션을 제공한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대로템이 이집트 신행정수도에 수소전기트램을 공급하기 위한 협력에 나서며 첫 해외 수출 가능성을 열었다.
현대로템은 지난 7일 서울에서 열린 '한-이집트 비즈니스 라운드테이블'에서 이집트 터널청(NAT)과 신행정수도 수소전기트램 시스템 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다.
협약식에는 카멜 알 와지르 이집트 교통부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 이용배 현대로템 대표이사 사장 등이 참석했다.
이번 협약에 따라 양측은 이집트 신행정수도에 수소전기트램을 도입하는 방안을 협의한다. 현재 사업은 예비타당성 조사 단계로, 약 28km 노선에 트램 44편성을 도입하는 방안이 검토되고 있다.
사업이 확정되면 현대로템은 차량 공급뿐 아니라 운영과 시스템 구축, 유지보수 등 영업운행에 필요한 종합 솔루션을 제공할 계획이다.
이집트 신행정수도는 카이로 동쪽 약 35km에 건설 중인 스마트시티로, 완공 시 600만명 이상이 거주할 수 있는 규모다.
수소전기트램은 차량에 탑재된 연료전지로 전기를 생산해 외부 전력 공급 가선 없이 운행할 수 있다. 현대로템은 현대차그룹의 수소 사업 플랫폼 'HTWO'와 연계해 수소 생산·충전 인프라 등 관련 사업 확대도 모색할 방침이다.
현대로템 관계자는 "현지 운행에 최적화된 수소전기트램 사업 모델을 구축하고 사업 확정까지 이집트 터널청과 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com