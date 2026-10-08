씨엔알리서치, CareerAidHub CRO 평가 글로벌 47위·APAC 15위

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풀서비스 CRO 기반·아시아 네트워크 확대 평가

RWD·RWE·AI 접목해 다국가 임상 역량 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 임상시험수탁기관(CRO) 씨엔알리서치가 CareerAidHub가 발표한 'Top 50 Global CROs 2026'에서 47위, 'Top 25 APAC CROs 2026'에서 15위에 이름을 올렸다.

8일 씨엔알리서치에 따르면 CareerAidHub는 씨엔알리서치를 'South Korea full-service / emerging international CRO'로 분류했다. 한국에서 축적한 풀서비스(Full-Service) CRO 기반과 아시아 지역 운영모델, 국제 임상 역량 확대 등을 평가에 반영했다는 설명이다.

CareerAidHub는 씨엔알리서치의 주요 서비스 역량으로 메디컬 자문(Medical Advisory), 초기 임상개발, 임상시험 운영, 규제업무, 데이터관리, 생물통계, 약물감시(PV), 품질관리 등을 제시했다.

씨엔알리서치 로고. [사진=씨엔알리서치]

실사용데이터(RWD)·실사용근거(RWE), 의료기기 및 디지털헬스 지원 역량도 평가 항목에 포함됐다. 한국임상시험지원재단(KoNECT)의 풀서비스 CRO 분류와 K-ACRO 인증, 해외 거점, 공개 임상시험 자료에서 확인되는 CRO 및 생물통계 수행 기록 등도 평가 근거로 언급됐다.

회사에 따르면 올해 메디플렉서스 인수를 통한 RWD·RWE 역량 확보와 인도네시아·베트남 사업 네트워크 확대, Taimei와 인공지능(AI)·데이터 협력 등이 글로벌 사업 역량 확대 요소로 평가됐다.

미국 디지털치료제(DTx) 확증 임상 수행과 EPS International Korea 지분 투자를 통한 한국·일본 임상 연계 강화 등도 반영됐다.

아시아·태평양(APAC) 평가에서는 씨엔알리서치가 15위를 기록했다. CareerAidHub는 APAC 순위를 ▲1~5위 'Major multinational and APAC-scale platforms' ▲6~10위 'Broad multi-country APAC execution' ▲11~15위 'Strong regional and multinational contenders' 등으로 구분했다.

씨엔알리서치는 Medpace, ClinChoice, EPS, Avance Clinical과 함께 11~15위 평가군에 포함됐다. CareerAidHub는 씨엔알리서치의 APAC 경쟁력으로 한국에서 축적한 풀서비스 임상개발 기반과 아시아 운영모델 확대를 꼽았다. 해외 기업의 한국 임상 진입과 국내 제약·바이오 기업의 해외 진출, 한국을 중심으로 일본·동남아시아를 연계하는 임상 프로그램 등을 적합한 사업 영역으로 제시했다.

반면 글로벌 평가에서는 직접 진출 국가의 운영 규모와 독립적으로 확인 가능한 다국가 임상 수행 범위가 일부 상위 CRO보다 아직 확대 단계라고 평가해 47위를 부여했다는 게 회사 측 설명이다.

윤문태 씨엔알리서치 대표는 "이번 Global Top 50 및 APAC Top 15 선정은 씨엔알리서치가 국내에서 축적한 Full-Service CRO 역량을 바탕으로 아시아와 글로벌 시장으로 사업 영역을 확대해 온 과정이 외부 평가에 반영됐다는 점에서 의미가 있다"며 "글로벌 네트워크와 다국가 임상 수행 역량을 지속적으로 확대하고 데이터와 AI를 접목한 새로운 CRO 모델을 구축해 중장기적으로 Global Top 20 CRO로 도약하겠다"고 말했다.

씨엔알리서치는 1997년 설립 이후 임상시험 CRO 사업을 영위해왔다. 회사에 따르면 현재 500명 이상의 인력과 2800건 이상의 임상시험 수행 경험, 100건 이상의 글로벌 임상시험 실적을 보유하고 있다.

최근에는 자회사 트라이얼인포매틱스의 임상 데이터·이미징 및 IT·AI 기술과 메디플렉서스의 RWD·RWE 역량을 연계해 데이터 기반 CRO 서비스 확대를 추진하고 있다.

winter1004@newspim.com