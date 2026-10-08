부산시, 디지털 굿즈 플랫폼 '부산꾸' 운영…"부산의 감성 일상에 담다"

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 8일 디지털 굿즈 플랫폼 부산꾸를 개설했다.
- 광안대교 등 명소와 부기 스티커를 제공했다.
- 시민 참여 코너와 개설 기념 이벤트도 운영한다.
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시민 참여형 콘텐츠 제작 코너 운영
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 시민이 직접 부산 콘텐츠 제작에 나설 수 있는 디지털 굿즈 플랫폼 '부산꾸'가 첫선을 보였다.
부산시는 명소와 축제, 캐릭터 등 지역 콘텐츠를 디지털 굿즈로 제공하는 플랫폼 '부산꾸'를 개설하고 운영에 들어갔다고 8일 밝혔다.
'부산꾸'는 스마트폰과 컴퓨터를 꾸미는 디지털 문화와 개인 브랜딩 흐름을 반영해 마련됐다. 시민과 관광객이 부산의 이미지를 배경화면과 스티커 등으로 내려받아 일상에서 활용할 수 있도록 구성했다.
플랫폼에서는 광안대교와 감천문화마을 등 부산의 주요 명소를 소재로 한 일러스트와 영상 배경화면을 제공한다. 부산시 소통 캐릭터 '부기'를 비롯해 부산의 일상을 담은 디지털 스티커도 배포한다.
콘텐츠는 이미지와 동영상, 명소·축제·마스코트·시정 정책 등 주제별로 구분된다. 기기와 구·군별 검색도 가능하다. 공공저작물 자유이용 허락 표시인 공공누리 유형도 함께 안내해 이용 조건을 확인할 수 있도록 했다.
시민과 관광객이 직접 참여하는 '내가 만든 굿즈' 코너도 운영한다. 부산에서 촬영한 사진과 영상을 응모하면 디지털 굿즈로 제작해 다른 이용자와 공유할 수 있다.
개설 기념 이벤트는 오는 20일까지 진행된다. 북항친수공원과 '부캉이'를 촬영한 사진이나 영상을 '내가 만든 굿즈' 코너에 응모한 참가자 가운데 100명을 추첨해 1만 원 상당의 모바일 상품권을 지급한다.
'부산꾸'는 부산시 누리집의 '영상·콘텐츠' 메뉴에서 접속하거나 전용 누리집을 통해 이용할 수 있다.
전재수 부장은 "누구나 일상에서 부산의 감성을 누리고 간직할 수 있도록 디지털 굿즈 플랫폼을 구축했다"며 "시민과 관광객이 직접 담은 부산의 모습이 콘텐츠로 재탄생해 부산의 브랜드 가치를 함께 만들어가길 기대한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com