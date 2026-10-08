CJ대한통운, 캐릭터 '오네 프렌즈' 공개…9일부터 고객 접점 확대

AI 핵심 요약beta
- CJ대한통운은 8일 배송 브랜드 오네 캐릭터 3종을 공개했다.
- 오넹·오든·오디는 신속·안전·연결의 의미를 담았다.
- 회사는 9일부터 행사와 앱·박스 등으로 활용을 넓힌다.
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앱·배송 박스·굿즈에 활용 계획
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ대한통운은 배송 브랜드 '오네(O-NE)'를 알리기 위한 캐릭터 '오네 프렌즈' 3종을 자사 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에서 공개한다고 8일 밝혔다.
오네 프렌즈는 배송 박스를 본떠 만든 캐릭터다. CJ대한통운은 배송 서비스의 속성을 캐릭터별 성격과 역할에 반영했다고 설명했다.
언제든 빠르게 달려가는 '오넹'은 신속한 배송을, 상품을 안전하게 품는 '오든'은 안전한 전달을 상징한다. 새로운 길을 찾는 '오디'에는 전국을 연결하는 배송망의 의미를 담았다.
캐릭터는 오는 9일부터 CJ대한통운이 물류사로 참여하는 전국우수시장박람회의 이벤트 배너와 경품에 등장한다. 회사는 이를 시작으로 고객과 만나는 채널을 넓힐 계획이다.
오네 앱과 배송 박스 등 배송 과정에서 소비자가 접하는 곳에도 캐릭터를 활용할 예정이다. SNS와 브랜드 콘텐츠에 이어 굿즈와 이모티콘도 선보일 계획이다.
CJ대한통운은 배송 브랜드 오네 외에도 풀필먼트 브랜드 '더 풀필', 미들마일 운송 브랜드 '더 운반' 등 사업별 브랜드를 선보여왔다. 이번 캐릭터 공개도 서비스별 브랜드를 알리려는 활동의 하나라고 회사는 설명했다.
kji01@newspim.com