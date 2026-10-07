[프로농구] 킹 29점 KCC, 가스공사 103-98 제압…가스공사 3연패

AI 핵심 요약beta
- 부산 KCC가 7일 한국가스공사를 103-98로 꺾었다.
- 루이스 킹이 29점, 숀 롱이 27점으로 승리를 이끌었다.
- 가스공사는 라건아 대기록에도 개막 3연패에 빠졌다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=프로농구 부산 KCC가 개막전 패배를 딛고 2연승을 달렸다.
KCC는 7일 부산 사직체육관에서 열린 대구 한국가스공사와 2026-2027 KCC 프로농구 홈 경기에서 103-98로 승리했다.
KCC 루이스 킹은 24분 45초 동안 3점슛 4개를 포함해 29점에 리바운드와 어시스트를 5개씩 기록했다. 숀 롱도 27점을 넣고 리바운드 8개를 걷어냈고, 허훈은 14점 14어시스트로 더블더블을 기록했다.
가스공사 라건아는 5점 7리바운드 9어시스트를 기록했다. 정규리그 통산 역대 두 번째로 1만 2204점을 돌파했다. 1위 서장훈(1만 3231점)과 1027점 차이다. 라건아의 대기록에도 가스공사는 승리를 챙기지 못하고 개막 3연패에 빠졌다.
1쿼터에서는 양 팀의 치열한 공격이 펼쳐졌다. 한국가스공사가 3점슛 4개를 넣은 전현우를 앞세워 32-30으로 근소하게 앞섰다.
KCC는 2쿼터에 롱과 킹을 동시에 투입하며 전세를 뒤집었다. 롱과 킹은 2쿼터에만 각각 10점 씩을 몰아쳤다. 가스공사의 3점포도 잘 제어하며 58-50으로 전반을 마쳤다.
3쿼터 KCC는 허웅·허훈 형제의 연속 득점과 킹의 연속 득점으로 16점 차까지 벌어졌다. 가스공사는 양우혁의 3점슛으로 흐름을 바꿨고, 케베 알루마, 정성우가 연속 3점슛을 성공시켰다. 하지만 KCC는 허훈의 3점슛으로 리드를 지키며 87-78로 3쿼터를 마무리했다.
가스공사는 4쿼터에서도 추격에 나섰다. 벨란겔의 자유투와 김민규의 3점슛으로 4쿼터 초반 88-91까지 쫓아갔다. 하지만 KCC는 롱의 공격 리바운드에 이은 골밑슛과 허웅의 3점슛으로 가까스로 점수차를 벌렸다. 벨란겔의 연속 득점과 알루마의 덩크슛으로 가스공사는 경기 종료 2분 5초 전 94-97까지 추격했다. 알루마와 벨란겔의 자유투로 2점 차까지 추격했지만, 100-98로 근소하게 앞서던 상황에서 킹이 쐐기 3점슛을 터트리며 KCC의 2연승을 이끌었다.
willowdy@newspim.com