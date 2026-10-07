경남교육청, '도민과 함께 만드는 경남교육 비전' 공모

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청이 21일까지 경남교육 비전 공모를 진행한다.
- 학생·학부모·교직원 등 도민 누구나 참여할 수 있다.
- 우수작 9편을 선정해 총 240만원을 시상한다.
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우수작 9편 총 240만원 시상
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 도민의 의견을 반영한 경남교육 비전 마련에 나선다.
도교육청은 오는 21일까지 '도민과 함께 만드는 경남교육 비전' 공모를 진행한다고 7일 밝혔다.
공모에는 학생과 학부모, 교직원을 비롯한 경남도민 누구나 참여할 수 있다. 경남교육이 나아갈 미래 가치와 방향을 한 문장 또는 짧은 문구로 작성해 제출하면 된다.
우수작은 모두 9편을 선정한다. 시상금은 총 240만 원으로 대상 1명 100만 원, 금상 1명 50만 원, 은상 1명 30만 원, 동상 6명 각 10만 원이다.
심사 결과는 다음 달 6일 경남교육청 누리집을 통해 발표할 예정이다.
응모 희망자는 경남교육청 누리집 공지사항에서 신청서 등 관련 서식을 내려받아 작성한 뒤 전자우편으로 제출하면 된다. 1인당 1개 작품만 응모할 수 있다.
강만조 정책기획관은 "이번 공모는 경남교육이 지향해야 할 미래의 모습을 도민과 함께 고민하고 만들어 가는 과정"이라며 "다양한 생각과 바람이 새로운 경남교육 비전에 담길 수 있도록 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
news2349@newspim.com