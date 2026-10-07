김해시, 직원과 점심 소통 '김치런치' 운영…업무 경험 공유

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 7일부터 김치런치를 운영했다.
- 정영두 시장이 직원들과 점심 소통을 했다.
- 현장 의견을 2027년 업무계획에 반영한다.
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아이디어 수집해 업무계획 반영
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 직원들과의 자유로운 점심 소통을 통해 현장 경험과 업무 개선 아이디어를 듣고 이를 2027년 업무계획 수립에 반영하기로 했다.
김해시는 7일부터 12월 23일까지 '시장님과 함께 만드는 김치런치(Gimhae Cheer Lunch)'를 운영한다고 밝혔다.
이번 행사는 2026년 주요 현안사업과 시정 발전을 위해 힘쓴 직원들을 격려하고 2027년 업무계획 수립에 앞서 현장의 목소리를 듣기 위해 마련됐다.
정영두 시장과 직원들은 형식적인 보고나 간담회 대신 점심을 함께하며 업무 과정에서 겪은 고민과 개선사항, 새로운 아이디어 등을 자유롭게 나눈다.
김치런치는 김해의 이야기를 나누는 'Gimhae', 직원들을 격려한다는 'Cheer', 점심을 뜻하는 'Lunch'를 결합한 이름이다.
대화는 '2026, 우리가 만든 김해', '2027, 함께 만드는 김해', 자유질문 등 세 가지 주제로 진행된다.
'2026, 우리가 만든 김해'에서는 올해 주요 사업을 추진하며 느낀 성과와 보람, 현장 경험을 공유한다. '2027, 함께 만드는 김해'에서는 새롭게 추진할 사업과 개선이 필요한 업무, 부서 간 협업 과제 등에 대한 의견을 듣는다.
자유질문 시간에는 업무와 조직생활, 시정 운영 등에 관해 직원들이 평소 궁금했던 사항을 질문하고 의견을 나눈다.
행사는 하루에 한 개 국과 두 개 과를 중심으로 진행된다. 직원들이 부담 없이 참여할 수 있도록 도시락과 김밥, 샌드위치 등 간단한 점심을 함께한다.
김해시는 행사에서 나온 현장 경험과 아이디어를 공유하고 논의된 내용을 2027년 업무계획 수립과 시정 운영에 참고할 계획이다.
정영두 시장은 "직원들이 서로를 격려하고 2027년을 준비하는 생각과 아이디어를 나누는 자리가 되길 바란다"며 "직원들의 현장 경험과 의견을 내년도 업무계획과 시정 운영에 충실히 반영하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com