"운전면허 민원 마산 안가도 된다"…진주시, '진주운전면허센터' 신설 추진

AI 핵심 요약beta
- 진주시는 7일 한국도로교통공단과 진주운전면허센터 신설 협약을 맺었다.
- 서부경남 주민은 마산까지 가던 면허 민원 불편이 줄 전망이다.
- 센터는 원도심 검토 후 시험장·민원실 등을 갖출 예정이다.
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접근성 향상 지역 상권 활성화 기대
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 멀리 마산까지 이동해야 했던 서부경남 주민들의 운전면허 관련 민원 불편이 줄어들 전망이다.
경남 진주시는 7일 시청 기업인의 방에서 조규일 진주시장과 이영재 한국도로교통공단 운전면허본부장이 참석한 가운데 진주운전면허센터 신설을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
현재 진주와 서부경남 인근 주민들은 운전면허 적성검사와 갱신, 학과시험, 민원 업무 등을 처리하기 위해 창원시 마산합포구 진동면에 있는 마산운전면허시험장을 이용해야 한다.
시는 이번 협약이 운전면허 관련 업무를 위해 장거리를 이동해야 하는 주민들의 불편을 줄이고, 생활권 안에서 행정서비스를 이용할 수 있도록 하기 위한 것이라고 설명했다.
협약에 따라 시는 센터 설치에 필요한 시설 공간을 확보하고 행정 지원에 나선다. 한국도로교통공단은 전문 인력과 운영 시스템을 제공한다.
센터의 구체적인 설치 시기와 장소는 두 기관이 협의해 정할 예정이다. 진주시는 접근성이 높은 원도심을 중심으로 입지를 검토할 계획이다.
진주운전면허센터에는 안전교육장과 학과시험장, 민원실 등이 들어설 예정이다. 학과시험과 교통안전교육, 적성검사·면허 갱신, 운전면허증 발급 등의 업무를 맡게 된다.
시는 센터가 원도심에 들어서면 주민 접근성이 높아지고 유동인구 증가로 지역 상권에도 영향을 줄 것으로 내다봤다.
조규일 시장은 "운전면허센터가 신설되면 서부경남 주민의 시간적·경제적 부담을 줄이고 관련 민원서비스를 편리하게 이용할 수 있을 것"이라며 "센터가 조속히 문을 열 수 있도록 두 기관이 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com