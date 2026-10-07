강무길 부산시의장 "현장에서 답 찾겠다"…100일 맞아 시민 소통 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시의회가 8일 제10대 의회 출범 100일을 기념했다.
- 시의회는 기자회견과 간담회로 성과와 운영 방향을 밝혔다.
- 13일 콘텐츠 공개, 15일 연탄 나눔으로 시민 소통을 잇는다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회가 제10대 의회 출범 100일을 맞아 지난 의정활동을 점검하고 시민 소통과 현장 중심 의정활동을 이어간다.
시의회는 8일 오전 의장단과 상임위원장, 양당 원내대표, 특별위원장 등이 참석한 가운데 백일떡을 나누며 출범 100일을 기념한다고 7일 밝혔다.
이어 오전 10시 시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 지난 100일간의 주요 의정성과와 향후 의회 운영 방향을 밝힌다. 기자단과의 소통간담회에서는 지역 현안과 의정 운영에 관한 의견을 듣는다.
시의회 개원 100일인 13일부터는 시민 대상 기념 콘텐츠를 공개한다. 의장의 기념 메시지와 제10대 의회의 주요 성과, 향후 운영 방향을 담은 영상을 제작해 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS), 의회홍보관 등을 통해 소개할 예정이다.
15일에는 의원과 사무처 직원 등 60여 명이 참여하는 '사랑의 연탄 나눔' 행사를 진행한다. 시의회는 연탄 1만 장을 기부하고 이 가운데 일부를 에너지 취약계층 가정에 직접 전달할 계획이다.
강무길 부산시의회 의장은 "제10대 의회 출범 100일을 맞아 지난 100일의 발걸음을 시민 여러분과 함께 돌아보겠다"며 "앞으로도 시민의 목소리에 귀 기울이고 현장에서 답을 찾는 의정활동을 펼치겠다"고 말했다.
이어 "시민행복과 부산발전을 위해 부산광역시의회가 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
ndh4000@newspim.com