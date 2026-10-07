[2026 국감] CJ제일제당 "담합 다시 없다"…협회 탈퇴·가담자 인사조치

AI 핵심 요약beta
- 김찬호 CJ제일제당 대표가 7일 국감서 담합을 사과했다.
- CJ제일제당은 협회 탈퇴와 접촉 보고 의무를 도입했다.
- 담합 가담 임직원엔 인사조치, 교육·신고제도도 강화했다.
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가담 임직원 인사조치·내부 신고제도 운영
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 =CJ제일제당이 최근 적발된 담합 행위에 대해 공식 사과하고 재발 방지 대책을 내놨다. 제당·제분협회 탈퇴와 경쟁사 접촉 시 사전·사후 보고 의무화, 담합 가담 임직원에 대한 인사조치 등이 주요 내용이다.
김찬호 CJ제일제당 대표는 7일 국회 농림축산식품해양수산위원회 국정감사에 출석해 "공정경쟁 질서를 훼손하고 시장과 고객들의 기대에 부응하지 못한 점에 대해 국민들께 사죄드린다"고 밝혔다.
김 대표는 "이번 사태를 계기로 기업의 시스템과 문화를 전면적으로 재검토하고 원점부터 바로잡고 있다"며 "준법경영과 공정거래를 선도하는 기업이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
CJ제일제당은 담합 재발을 막기 위해 경쟁사와의 불필요한 접촉을 최소화하는 조치를 시행하고 있다. 제당·제분협회 등 관련 업계 협회에서 탈퇴했으며 업무상 불가피하게 경쟁사와 접촉할 경우 사전·사후 보고가 이뤄지도록 내부 관리 절차도 강화했다.
전 구성원을 대상으로 한 공정거래·준법 교육도 확대하고 있다. 담합 등 공정거래법 위반 행위가 발생하지 않도록 관련 교육과 점검을 지속하고, 담합에 가담한 임직원에 대해서는 강한 인사조치를 적용한다는 방침이다.
내부 리니언시 제도를 통해 공정거래 관련 문제를 조기에 파악하고 선제적으로 대응하는 체계도 운영한다. 임직원 신고 포상제도 등을 활용해 내부 신고를 활성화하고 위반 가능성을 사전에 발견한다는 계획이다.
김 대표는 "담합은 CJ제일제당에서 다시는 있어서는 안 되는 일"이라며 "대한민국을 대표하는 식품기업으로서 다시 한번 준법경영과 공정거래를 선도하는 기업이 될 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.
kji01@newspim.com