대한체육회, 12월 시·도 체육회장 선거 대비 선거운영위원회 전문교육 시행

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회는 7일 오송서 선거운영위원회 교육했다
- 민선 3기 지방체육회장선거는 12월 16일과 23일 열린다
- 대한체육회는 공정선거 지원 협약 맺고 교육 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대한체육회는 7일 충북 오송컨벤션센터에서 시·도체육회 관계자와 선거관리 전문인력 등 100여 명이 참석한 가운데 '시·도체육회장 선거운영위원회 전문교육'을 실시했다.
민선 3기 지방체육회장선거가 오는 12월 열린다. 먼저 시·도 체육회가 12월 16일 열리고 시 군구 체육회가 오는 12월 23일 체육회장을 뽑는다. 해당 선거를 위한 교육에서 대한체육회 김대년 사무총장, 서단법인 선우회 정해오 회장이 함께 했다.
이번 교육은 중앙·지역 선거관리위원회 등에서 다양한 선거를 관리한 경험이 있는 전문인력이 지방체육회장선거에서도 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 체육단체의 조직구조와 지방체육회장 위탁선거 제도 등을 중심으로 진행됐다.
공직선거 등과 달리 지방체육회장선거는 체육단체의 조직체계와 선거인 구성, 관련 법령 및 회장선거관리규정 등에 대한 별도의 이해가 필요한 만큼, 선거관리 경험에 체육단체 선거에 대한 전문성을 더해 실제 선거운영위원회 활동으로 연결한다는 취지다.
이날 교육에서는 지방체육회장선거 위탁관리, 체육단체 조직구조 및 지방체육회장 선거제도, 회장선거관리규정 및 가이드라인, 체육회장선거 제한·금지행위, 선거쟁송 등 실제 선거관리에 필요한 사항을 분야별 전문가들이 강의했다. 교육 내용은 영상으로도 제작해 향후 선거 관계자 교육에 활용할 예정이다.
교육에 앞서 대한체육회는 사단법인 선우회와 '체육단체 공정 선거 지원 업무협약'을 체결했다. 양 기관은 협약을 통해 선거관리 경험을 갖춘 전문인력을 대상으로 체육단체 선거 관련 교육·연수를 실시하고, 교육을 이수한 전문인력이 지방체육회 등의 선거운영위원회에서 활동할 수 있도록 협력할 예정이다.
이 밖에도 선거운영위원회 위원 후보자 추천, 투·개표 관리 지원, 선거제도 개선을 위한 자문·연구, 선거결과 평가 및 개선방안 마련 등 체육단체의 공정하고 투명한 선거를 위한 협력을 확대한다.
김 사무총장은 "선거관리 경험이 풍부한 전문가들이 체육단체의 구조와 위탁선거 제도를 충분히 이해한다면 지방체육회장선거의 공정성과 안정성을 크게 높일 수 있다. 선거관리 경험을 가진 선후배 여러분께서 전문성을 발휘해 이번 선거를 차질 없이 운영하고 선거에 대한 신뢰를 높이는 데 큰 역할을 해주시길 기대한다"고 말했다.
대한체육회는 이번 교육을 시작으로 시·도체육회가 전문성과 독립성을 갖춘 선거운영위원회를 구성·운영할 수 있도록 교육과 제도적 지원을 지속할 예정이다.
대한체육회 유승민 회장은 "공정하고 신뢰받는 선거는 체육단체의 자율성과 책임성을 높이는 출발점이다. 전문성을 갖춘 선거운영위원회를 통해 민선 3기 지방체육회장선거가 체육인 모두에게 신뢰받는 선거가 되도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
대한체육회는 "시·도체육회장 선거운영위원회 전문교육에 이어 시·군·구체육회를 대상으로도 전문교육을 실시하는 등 지방체육회장선거가 공정하고 차질 없이 진행될 수 있도록 지원을 이어갈 계획"이라고 말했다.
willowdy@newspim.com