[2026AG] 대한체육회, 인도올림픽위원회와 스포츠 교류·협력 업무협약

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=대한체육회가 인도올림픽위원회와 스포츠 교류, 협력에 나선다.

대한체육회는 10월 2일 나고야에 위치한 코리아하우스에서 인도올림픽위원회(Indian Olympic Association, 이하 IOA)와 양국 간 스포츠 교류 및 협력 확대를 위한 업무협약을 체결했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=대한체육회-인도올림픽위원회 스포츠 교류·협력 업무협약식_(왼쪽부터)유승민 대한체육회장, P. T. 우샤 인도올림픽위원회장 [사진=대한체육회] 2026.10.02 iaspire@newspim.com

이날 협약식은 유승민 대한체육회장과 P. T. 우샤 인도올림픽위원회 회장, 사흐데브 야다브 인도 선수단장 등 양국 관계자들이 참석한 가운데 진행되었다. 양 기관은 이번 협약을 바탕으로 스포츠 분야의 경험과 전문성을 공유하고 협력 관계를 발전시켜 나가기로 했다.

이번 협약에는 임직원·지도자·심판·스포츠과학 전문가 등의 인적 교류와 세미나 참여, 스포츠 시설 운영·기획·마케팅 분야의 기관 간 협력 등이 담겼다. 양 기관은 이를 통해 스포츠 현장의 지식과 경험을 나누고 관계자들의 역량 강화를 도모할 계획이다.

선수 훈련 지원을 위해서는 올림픽 유산을 활용한 공동훈련과 상호 합의에 따른 양국 스포츠 시설 이용 협력을 추진하기로 했다. 양국의 훈련 자원과 경험을 활용해 선수들의 훈련 기회를 넓히고 경기력 향상을 뒷받침할 것으로 기대된다.

이번 협약은 마하트마 간디의 탄신일이자 유엔(UN)이 지정한 '세계 비폭력의 날'인 10월 2일에 체결되어, 스포츠를 통한 평화와 양국 간 우호 증진의 의미를 더했다.

유승민 회장은 "이번 협약이 양국 선수와 스포츠 관계자들이 경험을 나누고 함께 성장하는 계기가 되기를 바란다"며 "양국의 강점을 활용한 실질적인 교류를 이어가며 아시아 스포츠 발전에도 함께 기여하겠다"고 밝혔다.

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