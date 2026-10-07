밀양시, 어린이·청소년 버스요금 전면 무료…교통비 부담 완화

AI 핵심 요약beta
- 밀양시가 8일부터 만 6~18세 버스요금을 무료화했다
- 관내 시내버스와 마을버스, 아리랑버스가 대상이다
- 전용 교통카드는 읍·면·동 행정복지센터서 발급했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 등굣길과 하굣길에 버스요금 부담이 사라진다.
경남 밀양시는 오는 8일부터 시에 주민등록을 둔 만 6세부터 18세까지 어린이와 청소년의 버스요금을 전면 무료화한다고 7일 밝혔다.
무료 대상은 만 6~12세 어린이와 만 13~18세 청소년이다. 대상자는 관내 시내버스와 마을버스, 아리랑버스를 무료로 이용할 수 있다. 기존 요금은 어린이 750원, 청소년 1000원이었다.
무료 이용을 위해서는 전용 교통카드를 발급받아야 한다. 신청은 주소지 읍·면·동 행정복지센터에서 할 수 있다. 카드 발급 비용은 없으며, 신청은 요일 제한 없이 상시 가능하다.
시는 지난 1일부터 시내버스 노선체계 개편과 무료환승제를 시행한 데 이어 어린이·청소년 요금 무료화도 추진한다. 개편된 노선에서는 버스 이용 후 1시간 이내 한 차례 무료 환승이 가능하다.
시는 새로운 교통정책이 현장에 안정적으로 정착할 수 있도록 운행 상황을 점검하고 시민 불편 사항을 보완할 계획이다.
안병구 시장은 "어린이와 청소년이 교통비 부담 없이 통학하고 여가활동을 하길 기대한다"며 "시민의 이동권을 보장하는 교통복지 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com