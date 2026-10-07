'매주 테슬라 모델Y 증정'…신한투자증권, SOL LINK 시즌2 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 7일 SOL LINK 출시 기념 시즌2 이벤트를 시작했다.
- SOL LINK는 은행·증권 통합 계좌로 낮은 수수료와 자동이체를 제공했다.
- 테슬라 경품과 국내 우량주 증정 행사로 고객 혜택을 확대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 오는 12월 24일까지 신한금융그룹의 은행·증권 통합 계좌 'SOL LINK' 출시를 기념하는 시즌2 이벤트를 실시한다고 밝혔다.
7일 신한투자증권에 따르면 SOL LINK는 은행 거래와 주식 투자를 하나의 계좌로 이용할 수 있는 서비스로, 국내주식 0.01%, 미국주식 0.07% 등 상대적으로 낮은 수수료로 주식 거래가 가능하다.
매수·매도 시 은행계좌와 증권계좌 간의 별도 이체 과정 없이 자금이 자동으로 이체돼, 보다 편리하게 거래할 수 있다는 점이 특징이다.
신한투자증권은 SOL LINK 고객을 대상으로 테슬라 차량 추첨과 투자 쿠폰 등을 제공하고, 신규·휴면 고객에게 수수료 무료 이벤트를 제공하는 시즌1 이벤트를 진행했다.
이 같은 편의성과 혜택을 바탕으로 SOL LINK는 출시 약 3개월 만에 가입자 수 60만 명을 돌파했다. 시즌1에서는 테슬라 모델Y 차량 총 14대를 경품으로 제공하는 행사가 고객들의 높은 관심을 받았다.
이번 시즌2에서는 기존 고객까지 참여할 수 있는 테슬라 경품 이벤트와 신규·휴면 고객에게 국내 우량주를 증정하는 퀴즈 이벤트를 함께 진행한다.
우선 시즌1에서 가장 큰 호응을 얻은 테슬라 모델Y 경품 이벤트는 시즌2에서도 이어진다. 이번엔 신규 고객뿐 아니라 기존 증권 서비스 이용 고객도 참여할 수 있도록 대상을 넓혔다.
이벤트 기간 중 SOL LINK 계좌로 매주 100만원 이상 거래 조건을 충족하면 해당 주 추첨 대상이 되며, 매주 1대씩 총 12대의 테슬라 모델Y를 증정한다. 추첨이 매주 새롭게 진행되는 만큼, 조건을 충족하는 주마다 당첨 기회가 주어진다.
신규·휴면 고객을 위한 퀴즈 이벤트도 선보인다. 이벤트 기간 SOL LINK 계좌를 개설한 신규·휴면 고객이 퀴즈를 맞히면 삼성전자, SK하이닉스, 카카오, 한국전력, 대한항공 등 국내 우량주 5개 종목 중 1주를 무작위로 받을 수 있다.
정용욱 신한투자증권 신한 Premier 총괄사장은 "SOL LINK에 보내주신 고객들의 관심과 성원에 힘입어 시즌2 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 은행 거래와 투자 서비스를 더욱 편리하게 이용할 수 있도록 차별화된 고객 경험과 실질적인 혜택을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com