김희수 전북도의장 취임 100일…"소통·책임·신뢰로 도민 중심 의정"

AI 핵심 요약beta
- 김희수 전북도의장이 7일 취임 100일 소감을 밝혔다.
- 그는 소통·책임·신뢰 바탕의 도민 중심 의정을 약속했다.
- 2차 공공기관 이전 등 현안에 선제 대응하겠다고 말했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2차 공공기관 이전·새만금·미래산업·국립의학전문대학원 등 현안 선제 대응
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 김희수 전북특별자치도의회 의장(전주6)이 취임 100일을 맞아 "소통과 책임, 신뢰를 바탕으로 도민 중심의 의정활동을 이어가겠다"는 의지를 밝혔다고 7일 밝혔다.
김 의장은 취임 후 3개월간 전북의 변화와 주요 과제를 직접 확인하며 내부적으로는 일하기 좋은 의회의 기반을 다지고 외부적으로는 전북이 재도약할 수 있는 방안을 모색하는 데 의정활동의 초점을 맞췄다고 설명했다.
그는 "앞으로도 취임 당시 밝힌 협치와 신뢰, 견제와 균형, 청렴과 소통 중심의 의회 운영 방향을 바탕으로 민생 현장을 살피고 전북 현안이 결실을 맺을 수 있도록 힘써 일하겠다"고 말했다.
청렴도 향상과 조례의 실효성 강화에도 힘을 쏟고 있다. 김 의장은 '의원 및 사무처 전 직원 청렴 서약식'을 진행하고 조례의 실효성을 높이기 위한 '조례 성과심의위원회 구성 및 운영 조례안'을 추진하고 있다고 설명했다.
김 의장은 "이는 의정에 대한 도민들의 신뢰와 정책 효과에 대한 체감도를 높이기 위한 노력"이라고 강조했다.
집행부와의 관계에 대해서는 권한 행사보다 도민에게 돌아가는 결과를 우선해야 한다는 점을 강조했다. 집행기관에 대한 견제와 균형을 바탕으로 원활한 소통을 이어가며 도민을 위한 성과를 만들어가겠다는 취지다.
향후 주요 현안에 대해서도 선제적인 대응을 예고했다. 김 의장은 "2차 공공기관 이전을 비롯해 새만금과 미래산업, 국립의학전문대학원 설립 등 중차대한 사안들이 추진되고 있는 만큼 정부 상황을 예의주시하며 선제적으로 대응책을 마련해 나가겠다"고 말했다.
이어 "현재 도민들의 삶이 녹록지 않은 것이 현실이지만 전북에는 새로운 기회들이 찾아오고 있다"며 "전북에 활력이 넘치고 도민들이 더 나은 내일을 기대할 수 있도록 의회의 역할을 다하겠다"고 밝혔다.
lbs0964@newspim.com