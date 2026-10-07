쿠팡, 금산 인삼 상품 800여개 기획전…다음달 30일까지

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이 7일 금산군과 인삼 기획전을 열었다
- 기획전은 다음달 30일까지 800여개 상품을 판다
- 쿠팡은 지역 농가 판로 확대를 지원했다
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지역 농가 온라인 판로 지원
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 충남 금산군과 함께 금산 인삼 상품 800여개를 선보이는 기획전을 진행한다고 7일 밝혔다.
기획전은 다음달 30일까지 열린다. 로켓배송과 마켓플레이스를 통해 금산 인삼 원물과 홍삼, 수삼, 인삼청, 액기스, 절편, 건강음료 등을 판매한다.
쿠팡은 현재 열리고 있는 제44회 금산세계인삼축제에 맞춰 기획전을 마련했다고 설명했다. 금산 지역 농가와 중소상공인의 온라인 판로 확대를 지원할 계획이다.
쿠팡은 2023년 금산인삼약초산업진흥원과 지역 특산물의 온라인 판로 확대와 농가 소득 향상을 위한 업무협약을 맺었다. 이후 입점 상담회와 마케팅 지원, 온라인 판매 활성화 사업을 진행해 왔다.
쿠팡의 자체 브랜드(PB) 자회사 씨피엘비(CPLB)는 금산군과 협력해 2023년 7월 금산 세척 인삼과 수삼 등 PB 상품 10종을 출시했다. 해당 상품은 현재 판매 중이다.
착한상점은 쿠팡이 지역 농어촌과 중소상공인의 온라인 판매를 지원하는 상생 전문관이다. 쿠팡은 참여 업체를 대상으로 마케팅 활동을 지원하고 있다.
kji01@newspim.com