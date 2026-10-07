세종 청소년들, 호수공원서 춤으로 끼·열정 펼친다

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 11일 세종호수공원서 본선을 연다.
- 세종 청소년 10개 팀이 춤 실력을 겨룬다.
- 시상식과 저지쇼 등 축제도 이어진다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종 청소년들이 춤으로 꿈과 끼를 펼치는 무대가 세종호수공원에서 펼쳐진다.
세종시는 오는 11일 세종호수공원 매화공연장에서 '2026 세종 울트라 틴즈 댄스' 본선을 개최한다고 7일 밝혔다.
세종 울트라 틴즈 댄스는 세종시가 주최하고 세종시문화관광재단이 주관하는 세종시 특화 교육형 문화예술 프로그램으로 9~11일 열리는 세종한글축제와 연계해 운영된다.
이번 본선에는 세종시에 거주하거나 지역 학교에 재학 중인 12~19세 청소년 가운데 예선을 통과한 10개 팀이 참가한다.
참가팀들은 힙합, 케이팝(K-POP), 스트릿댄스 등 그동안 갈고닦은 춤 실력과 개성 넘치는 무대를 선보일 예정이다.
앞서 본선 진출팀들은 지난달 역량 강화 워크숍을 통해 전문 안무가의 지도 연습과 심사 자문을 받으며 무대 완성도와 기량을 한층 끌어올렸다.
특히 이번 대회에는 유명 댄서 리헤이 를 비롯해 위드빌 잔, 다니엘 아히폰 등 국내외 정상급 댄서 3명이 전문 심사위원으로 참여한다. 이들은 참가팀의 춤 실력뿐 아니라 표현력과 무대 장악력 등을 종합적으로 평가한다.
경연이 끝난 뒤에는 시상식을 열어 우수한 기량을 선보인 참가자들에게 으뜸상, 버금상, 북돋음상 등을 수여한다.
심사위원들의 화려한 '저지쇼'와 울트라 유닛의 축하공연도 이어진다. 참가자와 현장 관람객이 함께 춤을 추는 대규모 '랜덤플레이댄스'도 마련돼 축제 분위기를 더할 예정이다.
김려수 보건복지국장은 "세종 울트라 틴즈 댄스는 청소년들이 자신의 꿈과 끼를 마음껏 펼치고 무대 경험을 통해 한 단계 성장하는 기회"라며 "시민들도 청소년들의 열정적인 무대를 함께 즐기며 응원해 주시길 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com