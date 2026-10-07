토스플레이스, 다매장 운영 사장 대상 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 토스플레이스가 7일 다매장 사업가 대상 세미나를 열었다.
- 외식 커뮤니티와 함께 매장 확장 전략과 성공 사례를 공유했다.
- 연내 AI 리포트 공개 예정이며 만족도는 96%였다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스플레이스는 여러 매장을 운영하는 사업가 80여 명을 대상으로 '장사의 다음: 비즈니스 스케일업' 세미나를 열었다고 7일 밝혔다. 외식 커뮤니티 '데일리 F&B'와 공동 주관한 행사는 서울 서초구 토스 신논현 오피스에서 진행됐다.
세미나는 매장 확장 전략을 다루기 위해 마련됐다. 토스플레이스의 50만 가맹점 데이터와 실제 브랜드 성공 사례를 바탕으로 진행됐다.
더타코부스 김희윤 대표는 브랜드 성장 과정에서의 시행착오와 재도약 경험을 공유했다. 아지트메이커 노신호 직영사업 팀장은 '용용선생'과 '짚불닭발' 등 여러 브랜드를 성공시킨 확장 노하우를 전했다.
토스플레이스 김태형 PO는 50만 가맹점 데이터 기반 성장 공식을 소개했다. 연내 출시 예정인 AI 리포트 기능 '플레이스 인사이트'도 처음 공개했다. 이 기능은 매장별 점수 등 다매장 관리 기능에 더해 경쟁 매장 비교, 입지 분석 등 정보를 제공한다.
참석 사장들을 대상으로 한 만족도 조사에서 긍정 응답은 96%에 달했다.
romeok@newspim.com