NH농협금융, 전남·광주 'NH금융허브' 4분기 출범

AI 핵심 요약beta
- NH농협금융지주가 7일 전남·광주에 NH금융허브를 신설한다고 밝혔다.
- 광주·무안·순천 거점으로 AI·반도체 등 핵심산업 금융을 지원했다.
- 특별출연과 투자로 기업금융·신재생에너지·인재육성을 뒷받침했다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = NH농협금융지주는 4분기 전남·광주에 'NH금융허브'를 신설한다고 7일 밝혔다. 정부의 국가균형성장 정책에 따라 동남권, 전북에 이어 세 번째 테마 지역으로 서남권을 선정했다.
NH농협금융은 전남·광주에 보유한 100여 개 사무소와 1100여 명의 임직원을 바탕으로 지역 밀착형 금융지원을 시작한다. 전남 70개, 광주 37개 사무소를 운영 중이며 임직원은 각각 709명, 429명이다.
금융허브는 광주·무안·순천 3개 청사를 중심으로 권역별 특성에 맞춰 핵심 전략산업과 연계한 금융서비스를 제공한다. AI·반도체, 신재생에너지, 모빌리티, 바이오 등을 중심으로 은행, 보험, 증권, 자산운용, 캐피탈 등 그룹 계열사가 협업한다.
은행은 전남광주 보증기관에 50억 원 규모의 특별출연을 통해 기업금융을 지원하고, 손해보험은 기업성 보험을 확대한다. 증권과 벤처캐피탈은 첨단산업 지원 및 혁신기업 투자를, 캐피탈은 기업여신과 산업재 금융을 담당한다.
신안 해상풍력 발전산업 등 신재생에너지 관련 프로젝트와 지역개발 인프라 투자 참여도 검토할 계획이다. 기부금 조성과 금융교육을 통해 지역인재 육성도 지원한다.
이찬우 회장은 "서남권은 미래 첨단산업을 선도할 핵심 축"이라며 "금융허브를 통해 전남광주통합특별시가 세계적인 메가시티로 도약할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com