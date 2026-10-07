부산시, '제4회 부기테크 투자쇼'…스케일업 단계 기업 투자유치

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 7일 부기테크 투자쇼를 열었다.
- 시리즈B 등 스케일업 기업의 후속 투자를 지원했다.
- 국내 투자사 26개사가 6개사 IR과 상담에 참여했다.
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사전 매칭 15개사 투자상담 등 진행
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 초기 투자를 넘어 사업 확장에 나선 부산 기업들이 국내 주요 투자사 앞에서 후속 투자 유치에 나선다.
부산시는 7일 벡스코 제1전시장에서 '2026년 제4회 부기테크 투자쇼'를 개최한다고 밝혔다. 부기테크 투자쇼는 지역 및 수도권 투자사와 부산 유망기업을 연결해 투자 유치와 후속 투자 연계를 지원하는 부산시의 투자 매칭 프로그램이다.
이번 행사는 '2026 FLY ASIA'와 연계해 진행되며 부산시 출자 펀드 운용사와 수도권 투자사, 지역기업 대표 등 70여 명이 참석할 예정이다.
시는 초기 투자 이후 후속 투자가 필요한 성장기업이 늘어난 점을 고려해 이번 행사를 시리즈B 등 스케일업 단계 기업의 투자 유치 지원에 초점을 맞췄다. 시리즈B는 사업모델을 검증한 기업이 사업 확장을 위해 유치하는 후속 투자 단계다.
뇌 건강 웰니스기기를 개발하는 리솔과 정전기 기반 나노필터 기업 뉴라이즌을 비롯해 체인로지스, 에스엘엠, 아이엔, 아크로멧 등 6개사가 기업설명회(IR)를 진행한다. 사전 수요조사를 통해 투자사와 매칭된 15개사는 별도 투자상담회에 참여한다.
이번 행사에는 부산시 조성 펀드 운용사를 포함해 SBI인베스트먼트, 코오롱인베스트먼트 등 국내 투자사 26개사가 참여한다. 투자사들은 지역 유망기업의 사업성과 성장 가능성을 검토하고 스케일업을 위한 투자 연계를 모색한다.
한국벤처투자 동남권투자센터는 지역 벤처투자 동향과 운용 현황을 공유한다. 부산시가 조성한 부산 지역혁신(뉴딜)벤처펀드, 부산 미래성장벤처펀드, 부산 혁신스케일업벤처펀드의 운용 현황도 발표한다.
시 출자 펀드 운용사인 인라이트벤처스, 빅무브벤처스, 나우아이비캐피탈은 리버스피칭에 나선다. 각 운용사는 주요 투자 분야와 전략, 운용 중인 펀드 등을 참가 기업에 설명한다.
시는 연 4회 부기테크 투자쇼를 개최하는 한편, 수도권 투자사와의 네트워크 확대를 위해 부기테크 투자로드쇼도 매월 열고 있다. 지금까지 166개 기업과 271개 투자사에 IR 및 상담 기회를 제공했으며 4개 기업에서 약 90억원 규모의 투자 유치를 이끌어냈다.
이동엽 금융창업정책관은 "부기테크 투자쇼는 지역기업과 투자자를 직접 연결하는 통로"라며 "지역기업과 투자자가 지속적으로 만날 수 있는 기회를 확대하고 기업이 부산에서 투자받고 성장할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com