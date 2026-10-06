경남도, '산업단지 환경조성사업' 선정…국비 110억원 확보

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

사천 청년문화센터·거창 기업 입주공간 조성

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 노후 농공단지의 빈 공간과 부족한 편의시설이 청년 근로자와 기업을 위한 공간으로 바뀐다.

경남도는 산업통상부 주관 '2026년도 산업단지 환경조성사업' 공모에 사천 사남농공단지 청년문화센터 건립사업과 거창 정장농공단지 휴·폐업공장 리모델링사업이 선정돼 국비 110억 원을 확보했다고 6일 밝혔다.

경남도가 산업통상부가 주관한 '2026년도 산업단지 환경조성사업' 공모에 사천 사남농공단지 청년문화센터 건립사업과 거창 정장농공단지 휴·폐업공장 리모델링사업이 최종 선정돼 국비 110억 원을 확보했다. 사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

두 사업에는 국비와 지방비를 합쳐 총 184억7000만 원이 투입된다. 사천에는 청년 근로자를 위한 문화·체육·편의시설을, 거창에는 창업기업과 중소기업을 위한 입주공간을 조성한다.

산업단지 환경조성사업은 노후 산업단지의 경쟁력을 높이고 근로환경을 개선하기 위해 문화·복지·편의시설을 확충하는 사업이다. 유휴공간을 활용해 기업의 입주와 성장을 지원하는 목적도 있다.

사천 사남농공단지에는 총 57억2000만 원을 들여 사남면 월성리 417 일원에 청년문화센터를 건립한다. 센터는 연면적 990㎡, 지상 2층 규모다.

1층에는 북카페와 무인매점, 청년 소통라운지, 워케이션 공간을 마련한다. 2층에는 피트니스존과 다목적 GX룸을 조성한다.

도는 센터를 근로자들이 일터 가까이에서 문화·체육·휴식 기능을 이용할 수 있는 복합공간으로 운영할 계획이다. 농공단지 내 부족한 편의시설을 보완하고 청년 근로자의 유입과 정착을 지원한다는 구상이다.

거창 정장농공단지에는 총 127억5000만 원을 투입해 휴·폐업공장을 기업 입주공간으로 바꾼다. 사업 대상지는 거창읍 정장리 100-4 일원이며 조성 규모는 연면적 1800㎡, 지상 2층이다.

기존 공장을 철거한 뒤 1층에는 앵커기업과 벤더기업 등을 위한 제조형 입주공간과 공유장비 공간을 마련한다. 2층에는 사무·보육공간과 카페, 체력단련실, 세탁실 등 편의·휴게시설을 배치한다.

입주공간은 창업기업과 중소기업 등에 주변 시세의 70% 이하 수준으로 제공할 예정이다. 창업보육센터를 졸업한 기업 등이 지역에 머물며 사업을 이어갈 수 있도록 지원하기 위해서다.

장재혁 도시주택국장은 "노후 농공단지에 기업 성장공간과 근로자 문화·복지공간을 함께 확충할 수 있게 됐다"며 "지역 주력산업과 연계한 기업 지원과 생활환경 개선을 통해 기업과 청년이 찾고 머무는 산업단지를 조성하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com