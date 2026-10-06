서국보 부산시의원 "노인일자리 단기 사업 문제 제기…안전성 확보 필요"

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대한노인회와 노인복지 현안 정책간담회

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 오래된 경로당과 짧은 일자리 사업의 문제를 두고 현장 목소리가 부산시의회에 전달됐다.

부산시의회 서국보 의원은 6일 오전 대한노인회 부산시연합회와 오영진 동래구의원과 간담회를 열고 노인일자리와 경로당 환경개선, 노인복지 사각지대 해소 방안을 논의했다고 밝혔다.

부산시의회 서국보 의원(오른쪽 세 번째)이 6일 오전 11시 대한노인회 부산시연합회 및 오영진 동래구 의원과 함께 간담회를 갖고, 노인일자리와 경로당 환경개선, 노인복지 사각지대 해소 등 부산의 전반적인 노인복지 현안에 대해 현장의 의견을 청취하고 정책 개선방안을 논의하고 있다.[사진=부산시의회] 2026.10.06

간담회에서는 부산시가 2026년도 제3회 추가경정예산안에 편성한 자체 노인일자리 사업이 주요 안건으로 다뤄졌다. 해당 사업은 연말까지 약 2개월간 시정홍보 업무를 중심으로 추진하는 단기 일자리다.

서 의원은 "사업 전담인력 예산은 편성됐지만 현장 안전을 담당할 인력 예산은 마련되지 않는 등 사업 준비가 충분하지 않았다"면서 "복지환경위원회의 예산 삭감은 노인일자리 확대 자체를 반대한 것이 아니라 사업의 안전성과 지속성, 일자리의 질을 고려한 판단"이라고 설명했다.

그러면서 "두 달짜리 단기 일자리를 서둘러 만들기보다 미비점을 보완해 내년도 사업을 안정적이고 의미 있는 일자리로 추진하는 것이 바람직하다"고 강조했다.

대한노인회 부산시연합회 측은 "노인복지를 특정 부서에 한정된 업무로 봐서는 안 된다"고 지적했다. 노인복지를 시혜적 지원이 아닌 시민의 삶을 뒷받침하는 정책 영역으로 접근해야 한다는 취지다.

구·군비 매칭 부담으로 필요한 사업을 추진하기 어려운 사례가 있는 만큼 부산시가 체육과 여가, 교통 등 여러 분야에서 노인정책을 발굴해야 한다는 의견도 나왔다. 각 부서가 추진하는 사업 사이에서 발생할 수 있는 복지 사각지대를 줄이기 위해 부산시의회 복지환경위원회가 관련 사업을 종합적으로 점검해야 한다는 제안도 제시됐다.

경로당 시설 개선도 논의됐다. 대한노인회 측은 경로당이 법적으로 노인여가복지시설이지만 실제 이용환경과 지원 수준은 시설별 편차가 크다고 설명했다.

50년 이상 된 노후 경로당과 10평 미만의 협소한 경로당이 남아 있고, 공동화장실 위층에 있거나 자체 화장실을 갖추지 못한 곳도 있다는 것이다. 이에 따라 경로당별 실태조사와 체계적인 시설 개선이 필요하다고 요청했다.

2027년 부산에서 열릴 예정인 전국노인건강대축제에 대한 지원 요청도 나왔다. 대한노인회 부산광역시연합회 측은 전국 단위 행사인 만큼 원활한 개최를 위한 부산시 예산 확보에 부산시의회가 관심을 가져달라고 했다.

서 의원은 노인정책을 일자리와 체육, 교통, 주거, 여가 등 어르신의 일상 전반을 아우르는 정책으로 봐야 한다고 말했다. 또 경로당의 노후 정도와 지원 단가가 현실에 맞는지 점검할 필요가 있다고 밝혔다.

서 의원은 "복지환경위원회 차원에서 관련 현황과 예산을 면밀히 살펴보고 필요한 사항은 부산시와 협의하겠다"며 "현장의 의견이 일회성 건의에 그치지 않고 정책과 예산으로 이어지도록 챙기겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com