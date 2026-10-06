한국거래소 신임 상임감사에 조정구 전 대통령실 행정관 선임

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회계사 출신…대통령실 거쳐 거래소 감사 맡아

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국거래소가 조정구 전 대통령실 국토교통비서관실 행정관을 신임 상임감사위원으로 선임했다. 회계법인과 대통령실을 거친 조 신임 상임감사위원은 앞으로 거래소의 회계 감사와 내부통제 점검 업무를 맡는다.

한국거래소는 6일 임시주주총회를 열어 조 상임감사위원 선임안을 의결했다고 밝혔다. 임기는 이날부터 3년이다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

조 상임감사위원은 1975년생으로 경희대학교 경제학과를 졸업한 뒤 공인회계사로 활동했다. 신정회계법인 파트너와 동현회계법인 준법감시인을 역임했으며, 이재명 정부 출범 이후 대통령실 경제성장수석실 국토교통비서관실 행정관으로 근무했다. 대통령실에서는 올해 6월까지 재직했다.

상임감사위원은 거래소 이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 주주총회에서 선임된다. 거래소의 업무와 회계 전반을 감사하고 내부통제 체계가 적정하게 운영되는지를 점검하는 역할을 수행한다.

이번 인사로 대통령실 행정관 출신이 거래소 상임감사위원을 맡게 된 것은 2010년 이후 16년 만이다.

그동안에는 기획재정부 출신 인사가 주로 상임감사를 맡아왔으며, 직전 김성진 상임감사위원도 기재부 출신이었다. 2010년에는 이명박 정부 청와대 행정관을 지낸 김덕수 전 상임감사가 같은 자리에 선임된 바 있다.

plum@newspim.com