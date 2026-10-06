전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.06 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

IPO 시장 4분기 '기지개'…AI·로봇 앞세워 22곳 상장 채비

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 올해 IPO 35곳이었고 4분기 22곳이 상장을 추진했다.
  • 10월 수요예측 16곳에 AI·로봇 기업이 몰렸다.
  • 기관 확약률은 5.9%로 낮아 옥석 가리기가 본격화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

올해 신규 상장 기업 35곳, 지난해 절반도 못 미쳐
4분기 엘리스그룹 등 AI 기업 몰리며 분위기 '반전'
이달 수요예측만 16곳…대형 유니콘도 상장 채비

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 올해 들어 얼어붙었던 기업공개(IPO) 시장이 4분기 반전을 노린다. 3분기까지 신규 상장 기업 수가 지난해의 절반에도 미치지 못했지만, 연말까지 상장을 추진하는 기업이 22곳에 달하면서다.

다만 지난달 신규 상장주의 주가 반등에도 기관투자자의 의무보유확약 수준은 상반기를 크게 밑돌고 있다. 10월부터 공모 물량이 한꺼번에 늘어나면서 종목별 옥석 가리기가 본격화할 것이란 전망이 나온다.

◆ 10월 수요예측만 16곳…AI·로봇이 IPO 분위기 띄웠다

6일 금융투자업계에 따르면 올해 신규 상장 기업은 코스피 1곳과 코스닥 34곳을 합쳐 총 35곳이다. 지난해 전체 신규 상장 기업 78곳의 44.9% 수준이다.

통상 4분기가 IPO 시장의 계절적 성수기로 꼽히는 점을 고려하더라도 올해 3분기까지는 신규 상장 시장의 부진이 두드러졌다.

이러한 분위기는 4분기부터 달라질 전망이다. 공모 절차를 진행할 예정이거나 상장예비심사를 통과해 공모 준비에 들어간 기업 가운데 연말까지 상장을 추진하는 곳은 22곳에 달한다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 6일 코스피 지수가 전일 종가 대비 62.35포인트(0.89%) 내린 6941.39에 마감했다. 코스닥 지수는 전일 종가 대비 26.63포인트(2.98%) 오른 919.92에 장을 마쳤다.서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 주간종가 대비 0.4원 내린 1343.6원에 마감했다. 이날 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.10.06 khwphoto@newspim.com

당장 이번 달 수요예측을 진행할 예정인 기업만 16곳이다. 스팩을 제외하고 한국거래소에서 상장예비심사를 진행 중인 기업도 39곳에 이른다.

태윤선 KB증권 연구원은 "유니콘급 대형 기업들이 상장예비심사 청구서를 제출하는 등 IPO 일정을 구체화하고있고, 생성형 AI 기업 뤼튼테크놀로지스는 최근 주관사를 선정하며 IPO 추진을 공식화했다"고 전했다.

실제로도 대형 비상장 기업의 움직임이 빨라지고 있다. 무신사와 소노인터내셔널 등 4개 기업이 코스피 상장 심사를 진행하고 있다. 메가존클라우드와 리벨리온, 업스테이지 등 대형 유니콘도 올해 말이나 내년 초 상장을 추진할 것으로 예상된다.

특히 4분기 IPO 시장에서는 AI와 로봇 기업의 존재감이 커지고 있다. 최근 증시에서 AI 관련주에 투자 수요가 몰린 가운데 신규 상장 시장에서도 관련 기업들이 높은 수익률을 기록했다.

지난달 신규 상장한 종목들의 성과도 투자심리를 되살리고 있다. 삼성증권에 따르면 9월 신규 상장 공모금액은 1718억원으로 총 6개 종목이 증시에 입성했다.

스카이랩스를 비롯해 네오사피엔스, 와이즈플래닛, 빅웨이브로보틱스 등 9월 상장 종목 6곳 모두 상장 첫날 공모가를 웃돌았다.

앞서 하반기 IPO 시장은 기관 수요예측과 일반청약 경쟁률이 낮아지고 상장 직후 주가 수익률까지 부진하면서 투자심리가 위축됐다. 8월 상장한 해치텍은 올해 중소형주 가운데 처음으로 공모가를 희망 범위 하단에서 확정했다. 이어 스카이랩스는 희망 범위 하단에도 못 미치는 가격에 공모가를 결정했다.

스카이랩스의 기관 수요예측 경쟁률은 63.4대 1, 의무보유확약 신청률은 0.2%에 그쳤다. 일반청약 경쟁률도 2.9대 1에 불과했다. 그러나 상장 첫날 주가가 반등한 뒤 양호한 수익률을 이어가면서 공모주 전반의 단기 투자심리가 개선됐다는 평가다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 6일 코스피 지수가 전일 종가 대비 62.35포인트(0.89%) 내린 6941.39에 마감했다. 코스닥 지수는 전일 종가 대비 26.63포인트(2.98%) 오른 919.92에 장을 마쳤다.서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 주간종가 대비 0.4원 내린 1343.6원에 마감했다. 이날 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.10.06 khwphoto@newspim.com

최근 코스닥에 상장한 로봇 자동화 플랫폼·피지컬 AI 기업 빅웨이브로보틱스는 지난달 30일 기준 공모가보다 116% 높은 수준에서 거래를 마쳤다. AI 음성·영상 생성 플랫폼 '타입캐스트'를 운영하는 네오사피엔스도 같은 기간 공모가 대비 73% 상승했다.

10월 공모 일정에도 AI 기업이 줄줄이 이름을 올렸다. AI 클라우드 기업 엘리스그룹을 시작으로 AI 기반 안전관제 솔루션 기업 인텔리빅스와 AI 인프라 소프트웨어 기업 래블업 등이 공모를 추진한다. 생성형 AI 기업 제논도 상장예비심사를 통과해 IPO 절차를 본격화할 예정이다.

◆ 기관 확약 48.6%→5.9%…공모주 '옥석 가리기' 본격화

반면 신규 상장주의 단기 수익률이 반등했지만 IPO 시장이 본격적인 회복 국면에 진입했다고 판단하기에는 이르다는 분석도 나온다. 기관투자자의 장기 투자 의지를 보여주는 지표가 아직 상반기 수준을 크게 밑돌고 있기 때문이다.

삼성증권에 따르면 9월 신규 상장 기업의 기관 의무보유확약 신청률은 평균 5.9%로 상반기 평균 48.6%에 크게 못 미쳤다. 3개월 이상 장기 의무보유확약 비율도 평균 11.3%에 그쳐 상반기 평균 48.9%와 격차가 컸다.

강영훈 삼성증권 연구원은 "기관 확약 신청률은 9월 평균 5.9%에 불과하고 상반기 평균은 48.6%였다"며 "3개월 이상의 장기 락업은 평균 11.3%로 현저히 낮은 수준이라 장기 투자 관점에서는 아직 보수적으로 접근할 필요가 있다"고 말했다.

공모 물량이 단기간에 집중되는 점도 변수다. 10월에만 16개 기업이 수요예측을 진행할 예정인 데다 비슷한 업종의 기업이 연이어 상장하면 한정된 공모주 투자 자금이 여러 종목으로 분산될 수 있다.

올해 공모주 시장에서는 상장 초기 주가 상승을 기대한 자금이 일부 신규 종목에 집중되는 경향이 나타났다. 그러나 신규 상장 기업이 동시에 늘어나면 개별 종목의 희소성이 낮아지고 시장의 관심도 분산될 가능성이 있다.

강 연구원은 "동일한 시기 또는 유사한 업종의 기업들이 연이어 상장할 경우 공모주 투자 자금이 분산될 가능성이 높다"며 "10월 이후로는 공모주가 쏟아지는 만큼 업종 경쟁력과 적정 밸류에이션 여부를 고려한 옥석 가리기는 더욱 심화될 전망"이라고 설명했다.

plum@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"국민·장병께 죄송"...유승민 체육회장, '군 면제' 사과 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 사상 첫 4연패를 달성하고도 일부 선수의 경솔한 발언으로 뭇매를 맞은 남자 축구대표팀 파문과 관련, 유승민 대한체육회장이 국민과 국군 장병에게 공식으로 고개를 숙였다. 아시안게임 여정을 마친 한국 선수단 본단은 5일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국했다. 유승민 회장을 비롯해 이상현 선수단장, 댄스스포츠, 레슬링, 리듬체조, 스포츠클라이밍, 테니스 대표팀 등 선수단 90여 명이 함께 입국했다. 문화체육관광부와 대한체육회는 공항에서 환영 행사를 열고 16일 동안 열전을 치른 선수들을 격려했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유승민 대한체육회장. [사진=대한체육회] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 이 자리에서 유 회장은 최근 정치권으로까지 번진 축구대표팀의 병역 특례 발언 논란에 대해 직접 입을 열었다. 유 회장은 "일부 선수의 경솔한 발언으로 상처받으신 국민 여러분과 국군 장병 여러분께 체육회를 대표해서 심심한 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 앞서 아시안게임 남자 축구대표팀은 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 아시안게임 사상 첫 4연패라는 대기록을 썼으나 우승 직후 일부 선수의 언행이 도마에 올랐다. 주장 이기혁은 경기 후 인터뷰에서 "군대 안 간다"고 웃으며 말했고 양민혁은 "군 면제라는 보상 하나만 보고 경기를 뛰었다"고 해 비판을 받았다. 막내 박승수는 라커룸에서 '전역모'를 쓴 사진을 SNS에 올렸다가 삭제했다. 병역 혜택을 지나치게 가볍게 여겼다는 여론이 비등했고 정치권에서도 제도를 재검토해야 한다는 목소리가 커졌다. 논란이 확산하자 전날 결산 기자회견에서 재발 방지를 약속했던 유 회장이 귀국 현장에서도 직접 사과에 나선 것이다. 대한축구협회 역시 국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 사회적 눈높이에 맞는 품행 관리에 나서겠다고 고개를 숙였다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 21:06
사진
폭염·AG 뚫고...1236만명 역대 최다 관중 신기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026시즌 프로야구 KBO리그가 역대 단일 시즌 최다 관중 기록을 새롭게 썼다. 한국야구위원회(KBO)는 5일 전국 5개 구장에 총 9만5922명이 입장해 시즌 누적 관중 1236만2000명(평균 1만7685명)을 기록했다고 밝혔다. 지난해 세웠던 종전 최다 기록인 1231만2519명을 갈아치우며 역대 최다 관중 신기록을 수립했다. 올 시즌 프로야구는 수많은 악재를 딛고 흥행 질주를 이어갔다. 지난 8월 기록적인 폭염으로 30경기가 취소됐고, 2026 아이치·나고야 아시안게임 기간에는 주축 선수들이 대표팀에 차출되는 변수가 발생했다. 하지만 식지 않은 야구 열기는 관중 신기록이라는 결실로 이어졌다. 기록 경신 페이스는 역대급이었다. 개막 55경기 만에 100만 관중을 돌파한 KBO리그는 100만 단위 돌파 기록을 차례로 갈아치웠다. 지난 1일에는 역대 최소인 684경기 만에 1200만 고지를 밟았고 이날 699경기 만에 시즌 최종 최다 관중 기록까지 경신했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올해 누적 관중 1206만 9596명을 기록한 지난 1일 SSG랜더스 홈구장 모습. [사진=SSG 랜더스] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 경기당 평균 관중은 1만7685명으로 지난해 동일 경기 수 대비 약 4% 증가했다. 전체 치른 경기 중 47.4%에 달하는 331경기가 매진됐으며 리그 전체 좌석 점유율은 85.2%를 기록했다. TV 시청률과 평균 시청자 수도 지난해보다 일제히 상승하며 안방극장까지 야구 열풍이 번졌다. 구단별 흥행 성적도 눈부시다. 삼성 라이온즈가 166만9050명으로 관중 동원 1위에 올랐고 LG 트윈스(157만4738명)와 두산 베어스(148만3772명)가 뒤를 이었다. 롯데 자이언츠(128만2929명), KIA 타이거즈(121만7388명), SSG 랜더스(121만3900명), 한화 이글스(112만950명)에 이어 이날 롯데를 꺾고 정규시즌 우승을 확정한 KT 위즈(100만4272명)까지 합류했다. NC 다이노스와 키움 히어로즈를 제외한 8개 구단이 100만 관중을 돌파한 것은 KBO리그 역사상 최초다. 출범 첫해인 1982년 143만여 명으로 출발한 KBO리그는 2024년 처음 1000만 관중 시대를 열었다. 이어 지난해 1200만 관중을 돌파한 데 이어 올해 또다시 신기록을 작성했다. 아직 정규시즌 잔여 21경기가 남아 있어 역대 최초의 1240만 관중 돌파를 향한 신기록 행진은 계속될 전망이다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 19:35

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동