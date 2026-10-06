한국증권금융, 창립 이래 첫 외화사채 발행

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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국증권금융(이하 증권금융)은 지난 2일 창립 이래 처음으로 3억불 규모의 외화표시 채권(글로벌본드)을 발행하고, 관계기관 등과 발행 인수계약서에 서명하는 기념식을 개최했다고 6일 밝혔다.

증권금융은 1955년 창립 이후 71년 만에 글로벌 자본시장에 처음 데뷔했으며, 전 세계 증권금융회사 중 최초로 공모 형태의 글로벌 본드를 발행하게 됐다.

기념행사에서 기념패 증정하는 모습. (왼쪽부터) 김정각 한국증권금융 대표이사, Daniel Kim HSBC아시아 DCM대표. [사진=한국증권금융]

증권금융은 만기 3년, 미국채 3년물+0.47%포인트 금리(4.977%)의 미달러화 공모채권을 발행했으며, 무디스(Moody's)로부터 대한민국 국가신용등급과 동일한 'Aa2' 등급을 부여받았다.

투자자 주문은 최근 발행한 국가신용등급의 한국물(KoreanPaper) 중 최대 수준(발행 금액 대비 8배, 누적 24억달러)을 기록했다.

투자자 유형은 은행 48%, 자산운용사 39%, 기타 13% 순이며, 초도 발행임에도 불구하고 우량한 글로벌 투자자들이 참여했다고 증권금융 측은 전했다.

또한 증권금융은 이와 같은 수요를 이끌어내기 위해 싱가포르·홍콩 로드쇼 개최 등을 통해 투자자들에게 한국증권금융의 자본시장 내 공적 역할과 우수한 재무 건전성 등을 적극적으로 홍보했다고 설명했다.

김정각 한국증권금융 사장은 취임 이후 FX스왑 투자매매업 인가, 홍콩법인 설립 등 글로벌 역량 확충을 추진해 왔다.

증권금융은 "이번 발행 역시 그 일환으로 자금 조달 채널을 국내뿐만 아니라 글로벌 시장으로 다변화하는 동시에, 자본시장 외화 유동성 공급 기반을 확대하는 계기로 삼을 계획"이라고 밝혔다.

rkgml925@newspim.com