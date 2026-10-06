강원도의회, 서울시의회와 교육분야 협력방안 논의

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도의회 교육위원회는 6일 서울특별시의회 교육위원회 위원 13명과 만나 교육 분야 주요 현안을 공유하고 양 의회 간 의정교류 및 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

강원도의회와 서울시의회가 교육분야 협력 방안을 논의하는 간담회를 가졌다.[사진=강원도의회] 2026.10.06 onemoregive@newspim.com

이날 간담회는 강원특별자치도의회 세미나실에서 진행됐다. 참석 위원들은 각 지역의 교육 현황과 의정활동 경험을 나누며 교육 발전을 위한 협력 방안을 모색했다.

양 의회는 이번 만남을 계기로 교육 분야의 정책 및 의정활동에 대한 지속적인 정보 교류를 이어가기로 했다. 또 지방의회 간의 협력을 통해 교육 현안에 공동으로 대응할 수 있는 기반을 마련하기로 했다.

조성운 교육위원장은 "서울과 강원은 교육환경과 여건에서 차이를 보이지만 학생들의 행복과 미래를 위한 교육이라는 공통의 목표를 갖고 있다"며 "이번 만남이 양 의회가 서로의 경험과 정책을 공유하고 교육 발전을 위한 협력 관계를 구축하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

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