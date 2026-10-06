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아이나비시스템즈, 걷기 '생존미션' 출시…완주 시 참가비 전액 환급

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  • 아이나비시스템즈가 6일 걷기 서바이벌 미션을 출시했다.
  • 아이나비 스탬프 생존미션은 2주간 걸음 수를 달성하는 방식이다.
  • 완주자는 참가비를 돌려받고 추가 상금도 받는다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2주간 매일 걸음 목표 달성하는 서바이벌형 미션
탈락자 참가비로 추가 상금 조성…10월 9일부터 운영

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 팅크웨어의 모빌리티 및 자율주행 맵 플랫폼 개발 자회사 아이나비시스템즈가 걷기 목표를 달성하면 참가비 전액을 돌려주고 추가 상금까지 지급하는 서바이벌형 미션을 선보인다.

아이나비시스템즈는 스탬프 리워드 앱 '아이나비 스탬프'에 신규 콘텐츠 '생존미션'을 출시한다고 6일 밝혔다.

아이나비시스템즈가 스탬프 리워드 앱 '아이나비 스탬프'에 서바이벌 콘텐츠 '생존미션'을 출시한다. [사진=아이나비시스템즈]

생존미션은 참가비를 내고 2주 동안 정해진 걸음 수 달성에 도전하는 방식으로 운영된다. 참가자는 미션 기간 매일 목표 걸음 수를 채워야 하며, 목표를 달성하지 못하면 탈락한다.

최종 완수자는 참가비 전액을 환급받고 탈락자의 참가비로 조성된 추가 상금도 받는다. 탈락자가 많아질수록 누적 상금이 늘어나고 최종 완수자가 적을수록 1인당 지급되는 상금이 커지는 구조다.

참가자는 자신의 운동 수준에 따라 다양한 난이도의 미션을 선택할 수 있다. 앱에서는 현재 생존 인원과 누적 상금, 예상 상금 등을 실시간으로 확인할 수 있다.

목표 걸음 수를 채운 뒤에는 앱에서 바로 인증할 수 있어 별도의 사진이나 운동 기록을 제출할 필요가 없다.

지난해 4월 출시된 아이나비 스탬프는 명소 탐방을 위한 스탬프 투어와 자전거 종주 미션 등 활동과 리워드를 결합한 서비스다. 아이나비시스템즈는 이번 생존미션을 통해 기존 탐방·레저 중심의 서비스 범위를 일상 속 걷기로 확대한다.

생존미션은 만 19세 이상 아이나비 스탬프 회원을 대상으로 운영된다. 첫 회차 사전 신청은 오는 8일까지 진행되며 미션은 9일부터 22일까지 2주간 운영될 예정이다.

flurry327@newspim.com

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"국민·장병께 죄송"...유승민 체육회장, '군 면제' 사과 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 사상 첫 4연패를 달성하고도 일부 선수의 경솔한 발언으로 뭇매를 맞은 남자 축구대표팀 파문과 관련, 유승민 대한체육회장이 국민과 국군 장병에게 공식으로 고개를 숙였다. 아시안게임 여정을 마친 한국 선수단 본단은 5일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국했다. 유승민 회장을 비롯해 이상현 선수단장, 댄스스포츠, 레슬링, 리듬체조, 스포츠클라이밍, 테니스 대표팀 등 선수단 90여 명이 함께 입국했다. 문화체육관광부와 대한체육회는 공항에서 환영 행사를 열고 16일 동안 열전을 치른 선수들을 격려했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유승민 대한체육회장. [사진=대한체육회] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 이 자리에서 유 회장은 최근 정치권으로까지 번진 축구대표팀의 병역 특례 발언 논란에 대해 직접 입을 열었다. 유 회장은 "일부 선수의 경솔한 발언으로 상처받으신 국민 여러분과 국군 장병 여러분께 체육회를 대표해서 심심한 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 앞서 아시안게임 남자 축구대표팀은 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 아시안게임 사상 첫 4연패라는 대기록을 썼으나 우승 직후 일부 선수의 언행이 도마에 올랐다. 주장 이기혁은 경기 후 인터뷰에서 "군대 안 간다"고 웃으며 말했고 양민혁은 "군 면제라는 보상 하나만 보고 경기를 뛰었다"고 해 비판을 받았다. 막내 박승수는 라커룸에서 '전역모'를 쓴 사진을 SNS에 올렸다가 삭제했다. 병역 혜택을 지나치게 가볍게 여겼다는 여론이 비등했고 정치권에서도 제도를 재검토해야 한다는 목소리가 커졌다. 논란이 확산하자 전날 결산 기자회견에서 재발 방지를 약속했던 유 회장이 귀국 현장에서도 직접 사과에 나선 것이다. 대한축구협회 역시 국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 사회적 눈높이에 맞는 품행 관리에 나서겠다고 고개를 숙였다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 21:06
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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