류승룡·박해준 '정가네', 12월 2일 개봉

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30년 등진 형제의 송아지 지키기

옹성우 합류…퍼스트 스틸 공개

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '정가네'가 오는 12월 2일 개봉을 확정하고 '퍼스트 스틸'을 공개했다고 6일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '정가네' 스틸 사진 공개 [사진= 롯데엔터테인먼트/용필름]2026.10.06 taeyi427@newspim.com

'정가네'는 30년 동안 말 한마디 섞지 않고 살아온 형제 만수(류승룡)와 병수(박해준)가 마을에 닥친 위기 속에서 송아지 장수를 지키기 위해 힘을 합치면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.

류승룡은 오랜 기간 '정가네 목장'을 운영해온 형 만수 역을 맡았다. 동생 병수에게는 무뚝뚝하지만 소들에게는 남다른 애정을 보이는 인물이다. 류승룡은 영화 '극한직업', '명량', '7번방의 선물', 드라마 '무빙', '킹덤' 시리즈 등에 출연했다.

박해준은 만수와 오랫동안 등을 지고 살아온 동생 병수를 연기한다. 영화 '서울의 봄', '독전', 드라마 '폭싹 속았수다', '부부의 세계' 등에 출연한 박해준은 이번 작품에서 형 만수와 사사건건 부딪히는 인물을 맡는다.

옹성우는 두 형제 사이에서 상황을 지켜보는 횡산군 신입 수의사 정훈으로 출연한다.

함께 공개된 스틸에는 세 인물의 관계와 성격이 담겼다. 만수는 축사 안에서 소들을 바라보는 모습으로 등장하며, 병수는 '원조 정가네' 간판을 내건 채 형 만수와 대립하는 모습을 보인다. 정훈은 송아지 곁에 앉아 있는 모습으로 등장한다.

'정가네'는 영화 '아가씨', '독전', '콜' 등을 제작한 용필름의 신작이다. 드라마 '로맨틱 어나니머스' 극본과 '퐁당퐁당 LOVE' 연출에 참여한 김지현 감독의 첫 장편 영화 연출작이다.

'정가네'는 오는 12월 2일 개봉한다.

taeyi427@newspim.com