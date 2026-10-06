이스타항공, 수습 부기장 공개채용…두 자릿수 규모

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항공기 도입·노선 확대 따른 충원…18일까지 접수

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 이스타항공이 항공기 도입과 노선 확대에 맞춰 수습 부기장 공개채용에 나선다.

이스타항공은 6일부터 수습 부기장 공개채용을 실시한다고 밝혔다. 채용 규모는 두 자릿수다.

이스타항공 운항승무원이 FTD를 통해 조종 훈련을 진행하고 있다.[사진=이스타항공]

채용 전형은 서류 평가를 시작으로 필기·실기 시험, 실무 면접, 임원 면접 순으로 진행된다.

지원자는 사업용조종사 면장을 보유해야 하며 항공영어구술능력증명(EPTA), 항공신체검사증명 1급, 항공무선통신사 자격을 유지하고 있어야 한다. 일정 시간 이상의 비행 경력과 회사가 정한 수준 이상의 공인 영어성적도 필요하다.

지원서는 이날 오후 2시부터 오는 18일까지 이스타항공 채용 홈페이지를 통해 접수할 수 있다. 최종 합격자는 연내 입사할 예정이다.

이스타항공 관계자는 "전형 전 과정을 철저하게 진행해 안전 의식과 역량을 갖춘 우수한 부기장을 선발할 계획"이라며 "입사 후에도 체계적인 교육을 통해 안전 운항에 만전을 기하겠다"고 말했다.

이스타항공은 지난 8~9월 보잉 B737-8 항공기 4대를 추가 도입하며 보유 기단을 24대로 확대했다. 이에 따라 전체 항공기의 평균 기령은 7년대로 낮아졌으며 B737-8 비중은 전체 기단의 약 58%까지 높아졌다.

heoneykim@newspim.com