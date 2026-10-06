뉴진스 'ASAP', 스포티파이 2억 스트리밍…팀 통산 13번째

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 뉴진스의 'ASAP'가 글로벌 오디오·음원 플랫폼 스포티파이에서 2억 스트리밍을 돌파했다.

6일 스포티파이에 따르면 뉴진스 두 번째 EP '겟 업(Get Up)'의 수록곡 'ASAP'가 지난 4일 기준 누적 2억 2만 3211회 재생됐다. 팀 통산 13번째 2억 스트리밍 곡이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 뉴진스의 'ASAP' 스트리밍이 2억회를 돌파했다. [사진=어도어] 2026.10.06 alice09@newspim.com

뉴진스의 비주얼 변신이 돋보인 'ASAP' 뮤직비디오도 인기를 끌었다. 금발의 요정이 되어 숲속에서 자유로이 뛰노는 멤버들의 모습이 곡의 몽환적인 감성을 배가했다.

감각적인 일러스트와 애니메이션 효과가 더해져 눈을 뗄 수 없는 재미를 선사했다.

뉴진스가 지금까지 발표한 모든 노래의 스포티파이 합산 누적 재생 수는 81억 회가 넘는다.

'디토(Ditto)'와 'OMG', '수퍼 샤이(Super Shy)'가 9억 회 이상, '하이프

보이(Hype Boy)'가 8억 회 이상, '뉴진스(New Jeans)'와 '어텐션(Attention)'이 5억 회 이상, 'ETA'가 4억 회 이상, '쿠키(Cookie)', '하우 스위트(How Sweet'), '허트(Hurt)'가 3억 회 이상, '쿨 위드 유(Cool With You)'와 '수퍼네추럴(Supernatural)', 'ASAP'가 2억 회 이상, '겟 업(Get Up)', '버블 검(Bubble Gum)', '라이트 나우(Right Now)'가 각각 1억 회 이상 재생됐다.

alice09@newspim.com