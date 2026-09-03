하이브, 인도 오디션 규모 확대…대면 개최지 총 23개 도시

AI 핵심 요약beta
- 하이브인디아가 2일 인도 오디션 파이널 콜을 알렸다.
- 지난 3월 시작한 걸그룹 오디션의 연장선이다.
- 대면 오디션을 23개 도시로 넓혀 인재를 찾는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 하이브가 인도에서 진행한 첫 오디션 프로젝트의 뜨거운 호응에 힘입어 현지 인재 발굴에 더욱 박차를 가한다.
하이브인디아는 2일(현지시간) 공식 SNS를 통해 '하이브인디아 오디션: 파이널 콜(HYBE INDIA AUDITION: FINAL CALL)' 개최 소식을 알렸다. 지난 3월 시작된 걸그룹 오디션의 연장선에 놓인 프로젝트다. 2005년부터 2011년 사이 태어난 여성이라면 누구나 지원할 수 있으며, 보컬·랩·댄스·연기·모델 등 다양한 부문에서 참가자를 모집한다.
앞서 치러진 걸그룹 오디션이 성황을 이뤘다. 인도 28개 주와 6개 연방직할지뿐만 아니라 전 세계 116개국 1650여 개 도시에서 해외 거주 인도계 지원자 등이 대거 몰렸다.
이에 따라 하이브인디아는 대면 오디션의 접점을 더욱 넓히기로 했다. 러크나우, 디마푸르, 코히마, 실롱, 자이푸르, 인도르, 고아, 코치 등 8개 도시가 추가됐다. 앞서 인도 10개 도시와 해외 5개 도시에서 1차 오디션을 진행한 데 이어, 이번 일정까지 더하면 대면 오디션 개최지는 총 23개 도시로 늘어난다.
이우창 하이브인디아 CEO는 "오디션에 쏟아진 관심은 인도 전역에 존재하는 재능과 열망의 깊이를 보여준다"라며 "매우 다양한 지역과 배경의 지원자가 함께했고, 이는 발견해야 할 뛰어난 인재가 아직 곳곳에 더 많다는 우리의 믿음을 확고히 해줬다"고 말했다. 이 CEO는 또 "인도를 대표해 글로벌 무대에서 활약할 잠재력을 지닌 인재를 발굴하고, 체계적으로 육성·개발하는 것이 하이브인디아의 목표다. 이 과정에서 새롭게 만나게 될 목소리와 재능, 이야기를 기대하고 있다"고 전했다.
한편 이번 오디션은 기아 인디아, 농심, 프로젝트 B와의 협업으로 진행된다. 각 브랜드는 글로벌 무대를 꿈꾸는 젊은 인재들을 응원하고 이들과 소통하며, 오디션 캠페인을 지원할 예정이다. 오디션의 세부 가이드라인과 일정은 공식 웹사이트 및 하이브 인디아 공식 소셜미디어 채널에서 확인할 수 있다.
moonddo00@newspim.com