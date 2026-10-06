삼진제약, 정부 R&D 지원 확보…신약·ADC 플랫폼 개발 추진

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향후 최대 4년간 정부 R&D 자금 지원

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼진제약은 산업통상자원부와 한국산업기술진흥원이 주관·전담하는 '2026 월드클래스 플러스 프로젝트' 지원 대상 기업으로 최종 선정됐다고 6일 밝혔다.

삼진제약은 지난 1일 충남 아산에서 열린 수여식에서 신규 기업 선정서를 받았다. 이번 선정으로 향후 최대 4년간 정부 연구개발(R&D) 자금을 지원받는다.

월드클래스 수여식 사진 [사진=삼진제약]

월드클래스 플러스 프로젝트는 글로벌 성장 잠재력과 경쟁력을 갖춘 유망 중견기업을 선정해 연구개발과 수출, 금융, 컨설팅 등을 묶어 지원하는 프로그램이다.

삼진제약은 지난 4월 바이오·반도체·미래모빌리티 등 국가 첨단산업 분야에서 심사를 거친 중견기업 10곳 가운데 첨단바이오 분야 대표 기업으로 선정된 바 있다.

이번 프로젝트에서는 '혁신신약 고도화'와 '제형 및 ADC 플랫폼 기반 기술 개발' 과제를 통해 기술 난이도와 사업화 가능성을 평가받았다. 삼진제약은 면역·염증 치료제 후보물질 'SJN314'와 ADC 플랫폼의 상업화 및 조기 매출 창출 가능성 등이 긍정적인 평가를 받았다고 밝혔다.

현재 삼진제약은 신약 파이프라인 16건을 보유하고 있으며, 매출 대비 약 12% 수준의 연구개발 투자를 이어가고 있다.

회사는 글로벌 제약사와의 협력 네트워크를 바탕으로 기술수출을 확대하고, 단계별 기술이전을 통한 수익 창출 구조를 강화할 방침이다. 해외 사업 네트워크를 활용해 기술수출 이후 상업화로 이어지는 글로벌 시장 진출도 추진한다.

이수민 삼진제약 연구개발총괄 전무는 "이번 월드클래스 기업 선정은 오랜 기간 축적해 온 기술력과 글로벌 잠재력을 정부로부터 공식 인정받은 뜻깊은 성과"라며 "핵심 파이프라인과 플랫폼 기술을 중심으로 글로벌 기술수출 성과를 가시화하고, 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화에 박차를 가하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com