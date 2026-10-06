파리바게뜨, 필리핀 마카티에 8호점 '글로리에타점' 열어

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 파리바게뜨가 필리핀 마카티의 대표 쇼핑몰 '글로리에타2' 2층에 8호점 '글로리에타점'을 열었다. 마카티는 글로벌 기업과 금융기관이 밀집한 업무·상업 중심지로, 구매력 높은 직장인과 젊은 소비층이 두텁다.

파리바게뜨가 필리핀 핵심 상권에 8호점 글로리에타점 오픈했다. [사진= 파리바게뜨]

매장에서는 그릴드 치킨 갈비, 다진 돼지갈비, 스팸 김치 볶음밥 등 식사류와 필리핀 한정 메뉴 '우베 파마산 바스크 치즈케이크' 등을 선보인다.

파리바게뜨는 2024년 4월 몰 오브 아시아점으로 필리핀에 진출했고, 지난해 니노이 아키노 국제공항 터미널3에도 매장을 냈다. 올해 2월 싱가포르, 지난달 인도네시아 전 매장의 할랄 인증을 마치는 등 동남아 확장에 속도를 내고 있다.

파리바게뜨 관계자는 "젊은 소비층이 두텁고 한국 문화에 대한 관심이 높은 필리핀은 파리바게뜨의 글로벌 경쟁력을 확대할 수 있는 중요한 시장"이라며 "현지 소비자의 취향과 라이프스타일을 반영한 제품과 서비스를 지속적으로 선보여 브랜드 입지를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

fineview@newspim.com