파리바게뜨, 필리핀 마카티에 8호점 '글로리에타점' 열어

AI 핵심 요약beta
- 파리바게뜨가 6일 필리핀 마카티 글로리에타점 8호점을 열었다.
- 매장은 직장인과 젊은층이 많은 핵심 상권에 자리했다.
- 현지 메뉴를 내세워 동남아 시장 확장에 속도를 냈다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 파리바게뜨가 필리핀 마카티의 대표 쇼핑몰 '글로리에타2' 2층에 8호점 '글로리에타점'을 열었다. 마카티는 글로벌 기업과 금융기관이 밀집한 업무·상업 중심지로, 구매력 높은 직장인과 젊은 소비층이 두텁다.
매장에서는 그릴드 치킨 갈비, 다진 돼지갈비, 스팸 김치 볶음밥 등 식사류와 필리핀 한정 메뉴 '우베 파마산 바스크 치즈케이크' 등을 선보인다.
파리바게뜨는 2024년 4월 몰 오브 아시아점으로 필리핀에 진출했고, 지난해 니노이 아키노 국제공항 터미널3에도 매장을 냈다. 올해 2월 싱가포르, 지난달 인도네시아 전 매장의 할랄 인증을 마치는 등 동남아 확장에 속도를 내고 있다.
파리바게뜨 관계자는 "젊은 소비층이 두텁고 한국 문화에 대한 관심이 높은 필리핀은 파리바게뜨의 글로벌 경쟁력을 확대할 수 있는 중요한 시장"이라며 "현지 소비자의 취향과 라이프스타일을 반영한 제품과 서비스를 지속적으로 선보여 브랜드 입지를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com