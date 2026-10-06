英가디언 "한국발 석유제품, 제재 유조선 통해 러시아로"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 우크라이나 전쟁으로 정유 시설에 타격을 입은 러시아가 연료 부족난에 시달리는 가운데, 한국 항구에서 출항한 석유제품이 제재 대상에 오른 유조선을 통해 러시아로 운송됐다고 영국 일간 가디언이 6일(현지시간) 보도했다.

가디언이 항만 기록과 선박 추적 데이터를 분석한 바에 따르면, 지난 7월과 8월 울산과 여수 등 한국의 여러 항구에서 총 17만 6천 톤이 넘는 경유 등 연료가 7척의 유조선에 실려 러시아 극동 블라디보스토크 등으로 총 14차례 항해했다.

원유 배럴 [사진= 로이터 뉴스핌]

이 중 3척은 영국과 유럽연합(EU)의 제재를 받는 선박이었으며, 나머지 1척은 한국 해역에서 선박 간 환적(STS)을 통해 화물을 실었다. 이들 선박은 서류상 목적지를 일본이나 싱가포르로 허위 신고한 뒤 블라디보스토크로 향하기도 했다.

가디언은 한국 항만 기록상 누가 이 연료를 소유하고 판매했는지는 불분명하다고 전했다.

이어 가디언은 서방의 대러 제재 대상 선박들이 연루되어 있기는 하지만, 한국 법을 직접 위반한 것은 아닌 것으로 파악된다며, 한국의 독자 대러 제재는 주로 산업 기계·전자제품·차량 등 품목의 수출 통제에 집중되어 있기 때문이라고 설명했다.

다만 이번 사안은 북한군 포로 2명의 한국 송환 건을 둘러싸고 한국과 우크라이나의 관계가 경색된 가운데 나와, 한국이 서방의 대러 압박 전선에서 '약한 고리'로 비칠 위험을 키우고 있다고 매체는 지적했다.

핀란드 헬싱키 소재 싱크탱크 에너지·청정대기연구센터(CREA)의 이삭 레비 애널리스트는 "EU 제재 선박이 한국 항구에서 연료를 실어 러시아로 운송했다는 점은 충격적"이라며 "이는 국제사회의 대러 제재망과 한국의 우크라이나 지원 명분을 약화하는 일"이라고 지적했다.

이에 대해 한국 외교부는 가디언 측에 "국제사회의 책임 있는 일원으로서 정부는 우크라이나 전쟁 종식과 평화 회복을 위한 국제적 노력에 적극적으로 참여하고 있다"며, 대외무역법에 따라 대러 수출통제를 엄격히 집행하고 있고 이행 상황을 지속적으로 감시하고 있다는 입장을 밝혔다.

한편 국제에너지기구(IEA)에 따르면 러시아는 우크라이나의 드론 공격으로 정유 능력이 크게 저하되어 지난 6월 정유 처리량이 20여 년 만에 최저 수준으로 떨어졌고, 경유 생산량은 지난해보다 30%가량 급감했다.

이에 따라 러시아는 국영 석유기업 로스네프트 등을 통해 해외 연료 수입을 급격히 늘리고 있다. CREA가 해운정보업체 케이플러 자료를 분석한 바에 따르면, 러시아는 지난 8월 해상으로 36만 8천 톤의 석유제품을 수입했는데 이는 전월 대비 7배 이상 증가한 수치이자 2022년 2월 침공 이후 월간 최다 기록이다. 이 중 한국에서 출발한 물량은 11만 2천 톤(31%)으로, 인도발 물량에 이어 두 번째로 많았다.

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