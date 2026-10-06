헥토데이터, 여권 OCR·얼굴인증 서비스 출시

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여권 MRZ·체크 디지트 활용해 정보 검증

라이브니스·페이스매치 연계 본인확인 지원

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 데이터 전문기업 헥토데이터가 여권 광학문자인식(OCR) 기능을 추가하고 라이브니스(Liveness)와 페이스매치(Face Match) 서비스를 새롭게 출시했다.

6일 헥토데이터에 따르면 회사는 기존 신분증 및 문서 OCR 서비스에 여권 인식 기능을 추가했다. OCR은 이미지나 스캔 파일에 포함된 문자를 컴퓨터가 인식할 수 있는 데이터로 변환하는 기술이다.

헥토데이터의 여권 OCR은 기계판독영역(MRZ)을 인식하고, MRZ에 포함된 검증용 숫자인 '체크 디지트(Check Digit)'를 활용해 여권 정보의 유효성을 추가로 확인하도록 구성됐다.

헥토데이터의 비대면 신원확인 서비스 'AI 라이브니스' 솔루션 출시 이미지. [사진=헥토데이터]

이번 기능 추가로 신분증 OCR은 주민등록증과 외국인등록증, 운전면허증, 여권 등 총 4종을 지원한다. 문서 OCR은 법인등기부등본과 법인인감증명서, 개인·법인 사업자등록증 등을 지원한다.

헥토데이터는 라이브니스와 페이스매치 서비스도 함께 선보였다. 라이브니스는 얼굴 인식 과정에서 사진이나 화면이 아닌 실제 사람인지를 식별하는 기술이다. 페이스매치는 인식한 얼굴과 여권 등 신분증 사진을 비교해 동일인 여부를 확인한다.

금융과 커머스, 플랫폼 등 글로벌 이용자를 대상으로 회원가입이나 본인확인 절차가 필요한 기업은 여권 OCR과 라이브니스, 페이스매치를 연계해 비대면 신원확인 절차를 구축할 수 있다.

헥토데이터는 관련 서비스를 응용 프로그램 인터페이스(API) 형태로 제공한다. 별도의 OCR 엔진을 구축하지 않고도 여권 정보 확인부터 실제 사람 여부 확인, 신분증 사진과의 동일인 검증까지 연계할 수 있도록 지원한다.

개발 편의를 위한 인공지능(AI) 기반 예제코드도 제공한다. AI 예제코드는 고객사가 API와 서비스를 연동할 때 참고할 수 있는 코드를 AI가 실시간으로 생성하는 기능이다. 회사는 서비스 확대를 기념해 최초 한 달간 관련 서비스를 무료로 제공한다.

헥토데이터 관계자는 "이번 서비스 확대를 통해 신분증과 문서를 인식하는 OCR을 넘어 여권 정보 검증과 얼굴 기반 본인확인까지 연계할 수 있는 인증 API 라인업을 갖추게 됐다"며 "앞으로도 자체 AI 기술 경쟁력을 높이고, 고객사가 보다 쉽고 빠르게 활용할 수 있는 개발자 친화적인 데이터·인증 API 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 이번 신규 서비스에는 헥토그룹의 AI 전담 조직인 'H.AI(Hecto AI)' 본부와 협력해 개발한 AI 기반 인증 기술이 적용됐다.

winter1004@newspim.com