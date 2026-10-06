네이버페이, KB국민은행·KICC와 소상공인 지원

Npay 커넥트'를 중심으로 소상공인 매장 결제·금융서비스 연계

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 네이버페이는 KB국민은행, 한국정보통신(KICC), 이지샵과 소상공인 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

협약은 오프라인 통합 단말기 'Npay 커넥트'를 중심으로 소상공인 매장의 디지털 결제 환경을 개선하고, 사업관리와 금융서비스를 연계한 통합 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다.

[사진= 네이버페이]

'Npay 커넥트'는 결제 기능과 함께 네이버 리뷰, 쿠폰, 주문 등 다양한 서비스를 오프라인 매장에서 활용할 수 있도록 지원한다.

4사는 KICC의 결제 인프라, 이지샵의 사업관리 역량, KB국민은행의 금융서비스를 연계해 소상공인 매장 운영을 지원할 계획이다. 구체적으로는 결제와 금융서비스 연계, 사업·자금관리 서비스 확대, 결제 및 사업데이터 기반 맞춤형 금융상품 개발, 공동 마케팅을 추진한다.

이향철 네이버페이 페이서비스 책임리더는 "소상공인의 경영부담을 덜기 위해 디지털 결제 인프라를 확충하고 자금관리 편의를 높이겠다"고 말했다.

romeok@newspim.com