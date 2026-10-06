쇼핑하고 god·송가인 공연까지…롯데홈쇼핑, 8일 '광클절' 개막

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11월 킨텍스서 공연·마켓 연계…응모 건수 따라 최대 5000만원 기부

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데홈쇼핑이 오는 8일부터 18일까지 11일간 대규모 쇼핑축제 '광클절'을 개최한다고 6일 밝혔다.

매일 0시 쿠폰팩을 발급하는 '광클지원금', 적립금과 사은품 중 선택 가능한 '광클기프트', TV홈쇼핑 7% 카드할인 등의 혜택을 제공한다.

롯데홈쇼핑은 오는 8일부터 18일까지 11일간 초대형 쇼핑축제 '광클절'을 개최하고, 내달에는 발라드, 댄스, 트롯 가수로 구성된 '광클콘서트'를 진행한다고 밝혔다. [사진=롯데홈쇼핑 제공]

TV홈쇼핑은 '최유라쇼', '요즘쇼핑 유리네', 'L.SHOW' 등 대표 프로그램의 방송 시간을 늘리고 'LBL 10주년 특집전', '3대 명품 특집전' 등을 집중 편성한다. 온라인몰에서도 '더 큰 광세일', '브랜드 올스타전' 등 다양한 기획전을 진행한다.

이달 6일과 7일에는 모바일 사전 행사를 연다. 상품을 구매한 뒤 관람을 희망하는 공연을 선택하고 의견을 남긴 고객 가운데 추첨을 통해 콘서트 초대권을 증정한다. 본 행사 기간에는 이벤트 페이지 방문·공유 횟수와 상품 구매 금액 등에 따라 응모권을 제공한다. 당첨자는 26일 발표될 예정이며, 응모 건수에 연계해 구세군 한국군국에 최대 5천만 원을 기부한다.

'광클콘서트'는 다음달 14일과 15일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린다. 발라드·댄스·트롯 등 다양한 장르의 공연을 선보이며 양일간 총 1만3천 명을 초청한다. 첫날에는 god, 이재훈, 김종국, 백지영이 출연하고, 둘째 날에는 송가인, 김희재, 박서진, 성리, 홍지윤이 무대에 오른다.

내달 13일부터 15일까지 킨텍스 공연장 로비에서는 인기 뷰티, 건강식품 브랜드 판매 부스와 고객 참여 프로그램으로 구성한 '광클 마켓'도 운영한다.

nrd@newspim.com