[2026AG] 5명이 나선 리듬체조, 단체종합 결선서 5위 올라

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 리듬체조 대표팀이 이번 대회에 처음 도입된 단체종합에서 아쉽게 메달 획득을 놓쳤다.

김지우, 얀예가째리나(이상 한국체대), 김민슬(용인대), 이정은(세종대), 박수연(운천고)으로 구성된 한국은 일본 나고야 종합체육관 레인보우홀에서 열린 단체종합 결선에서 볼 연기 21.400점, 후프·곤봉 연기 23.950점을 받아 두 차례 연기 합계 45.350점을 기록했다. 결선에 오른 8개국 가운데 5위에 머물며 시상대에 오르지 못했다.

전날 예선에서 47.200점을 기록하며 4위에 올랐던 기세를 이어가지 못했다. 초대 챔피언의 자리는 55.300점을 얻은 중국이 차지했고 일본이 52.500점으로 은메달, 카자흐스탄이 51.550점으로 동메달을 가져갔다. 한국은 4위 우즈베키스탄에도 밀리며 5위로 대회를 마무리했다.

[나고야 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 리듬체조 선수들이 3일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리듬체조 단체 종합 결선에서 볼 연기를 펼치고 있다. 2026.10.3 psoq1337@newspim.com

이번 대회에 처음 정식 종목으로 채택된 리듬체조 단체종합은 5명의 선수가 최대 2분 30초 동안 각각 볼, 후프+곤봉 루틴 연기를 펼쳐 난도, 예술, 실시를 종합 평가하는 종목이다. 지난 8월 독일 프랑크푸르트 세계선수권대회에서 15위에 오르며 기대감을 키웠던 한국은 막상 실전에서 연이어 치명적인 실수를 범했다.

특히 먼저 진행된 첫 번째 로테이션 볼 연기에서 예선과 같은 기술 실수가 반복됐다. 볼을 높게 던져 두 바퀴를 구르고 등으로 튕겨 정면에 있는 선수에게 넘겨야 하는 과정에서 공이 그대로 라인 밖으로 굴러갔다. 예비 볼을 빠르게 챙겨 연기를 이어갔으나 선수들 간 볼을 주고받는 과정에서 자잘한 실수가 끊이지 않았다.

이어진 두 번째 로테이션 후프와 곤봉 연기는 큰 실수 없이 마무리했으나 메달권과의 격차를 좁히기엔 역부족이었다. 이보다 앞서 열린 개인종합 결선에서도 아쉬움이 남았다. 서은채(수원특례시)가 후프, 볼, 곤봉, 리본 합계 104.550점으로 8위에 올랐고 하수이(한국체대)는 합계 103.150점으로 9위를 기록하며 경기를 마쳤다.

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