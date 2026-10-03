[2026AG] 남자 축구, 일본 꺾고 4연패 달성...금빛 찬란한 피날레

엄지성 결승골로 일본에 1-0...한국 선수단 39번째 금메달

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 최종 엔트리 23명이 승선한 이민성호가 한국 선수단의 금빛 피날레를 장식했다. 엄지성의 매서운 발끝이 태극전사 20명에게 금메달과 함께 병역 혜택을 안겼다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 축구 국가대표팀은 3일 오후 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 결승에서 일본을 1-0으로 꺾었다. 한국은 아시안게임 남자 축구 역사상 최초로 4회 연속 우승이라는 전인미답의 금자탑을 쌓아 올렸다.

[도요타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 선수들이 3일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 일본과의 축구 남자 결승전에서 승리한 뒤 기쁨을 나누고 있다. 2026.10.3 psoq1337@newspim.com

[도요타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=엄지성이 3일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 일본과의 축구 남자 결승전에서 선제골을 터뜨리고 있다. 2026.10.3 psoq1337@newspim.com

한국은 4-2-3-1 포메이션을 들고 나왔다. 이영준을 최전방에 세우고 엄지성, 배준호, 양민혁이 2선을 구축했다. 중원은 이기혁과 이승원이 지켰고, 포백은 배현서, 김지수, 신민하, 최석현이 짝을 이뤘다. 골문은 김준홍이 지켰다. 일본은 와일드카드를 배제한 젊은 선수들로 맞섰다.

[도요타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 축구대표 선수들이 3일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 일본과의 축구 남자 결승전에 앞서 세리머니를 치르고 있다. 2026.10.3 psoq1337@newspim.com

경기는 팽팽한 긴장감 속에 전개됐다. 전반 초반 한국의 공세가 빛났다. 전반 5분 엄지성이 상대 패스 미스를 가로챈 뒤 빠른 드리블로 박스 안까지 진입해 오른발 슈팅을 날렸으나 골문 위로 살짝 떴다.

이후 일본의 거센 반격에 고전했다. 전반 중반을 넘어서며 주도권을 내줬고 전반 36분 일본의 측면 크로스에 이은 슈팅이 골문 옆을 스쳐 지나가는 등 아찔한 위기를 맞았다. 전반은 득점 없이 0-0으로 마무리됐다.

[도요타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=엄지성이 3일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 일본과의 축구 남자 결승전에서 슈팅하고 있다. 2026.10.3 psoq1337@newspim.com

[도요타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=엄지성이 3일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 일본과의 축구 남자 결승전에서 드리블하고 있다. 2026.10.3 psoq1337@newspim.com

후반전에도 일본의 공세는 이어졌으나 한 방의 집중력은 한국에 있었다. 후반 15분 마침내 기다리던 선제골이 터졌다. 우측면에서 양민혁이 끝까지 경합을 이겨내고 집념의 크로스를 올렸고 상대 골키퍼가 쳐낸 공을 엄지성이 놓치지 않았다. 엄지성은 문전에서 침착한 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 이번 대회 엄지성의 4호골이었다.

리드를 잡은 한국은 교체 카드를 통해 안정감을 더했다. 후반 20분 양민혁 대신 강상윤을 투입해 중원에 기동력을 불어넣었다.

[도요타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 축구팬이 3일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 일본과의 축구 남자 결승전에서 한국팀을 응원하고 있다. 2026.10.3 psoq1337@newspim.com

안방에서 승부를 뒤집기 위한 일본의 공세도 매서웠다. 후반 34분 아크 바깥에서 이시이 히사쓰구가 때린 회심의 오른발 슈팅이 한국의 우측 골대를 강타하며 가슴을 쓸어내리게 했다. 후반 막판까지 이어진 일본의 총공세를 철벽 수비로 틀어막은 한국은 끝내 1골 차 리드를 지켜냈다.

끝까지 실점을 허용하지 않은 태극전사들은 마침내 1-0 완승을 거두며 그라운드에 주저앉아 환호했다. 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 적지인 일본 도요타에서 아시안게임 4연패의 대업을 완성했다.

[도요타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 선수들이 3일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 일본과의 축구 남자 결승전에서 승리한 뒤 기쁨을 나누고 있다. 2026.10.3 psoq1337@newspim.com

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