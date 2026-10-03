[2026AG] 유도 대표팀, 혼성 단체 3·4위전서 우즈베크에 2-4

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대한민국 유도 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 혼성단체전에서 메달 획득에 실패했다. 대표팀은 종목 마지막 날인 3일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 대회 유도 혼성단체전 동메달 결정전에서 우즈베키스탄에 2-4로 패했다.

이날 한국은 8강에서 중국을 4-1로 꺾으며 기분 좋게 출발했다. 그러나 준결승에서 카자흐스탄에 3-4로 석패하며 동메달 결정전으로 밀려났고 메달 결정전에서도 무릎을 꿇으며 4위로 대회를 마감했다.

한국 유도는 2022 항저우 대회에 이어 혼성단체전 2회 연속 메달 획득에 실패했다. 유도 혼성단체전이 처음 도입된 2018 자카르타·팔렘방 대회에서 동메달을 딴 이후 두 대회 연속 시상대에 오르지 못했다.

[나고야 로이터=뉴스핌] 한국 유도 여자 국가대표 이현지(왼쪽)가 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 대회 여자 78㎏ 이상급 결승에서 뉴신란(중국)과 경기를 치르고 있다. 2026.10.02 football1229@newspim.com

메달 결정전의 승부는 치열했다. 1번 주자로 나선 남자 73㎏급 이은결(부안군청)이 샤흐람 아하도프를 상대로 경기 종료 직전 유효를 내주며 0-1로 밀렸다. 이어 여자 70㎏급 김혜미(광주교통공사)가 골든스코어(연장) 접전 끝에 지도 3개를 받아 한판패를 당했다.

한국은 남자 90㎏급 김종훈(양평군청)이 아르슬론벡 토지에프를 상대로 한판승을 거두며 추격에 나섰고 여자 70㎏ 이상급 이현지(용인대학교)가 누르기 한판승을 거두며 2-2 동점을 만들았다.

그러나 남자 90㎏ 이상급에 출전한 최중량급 간판 김민종(양평군청)이 무자파르베크 토라보예프에게 한판패를 당해 리드를 내줬다. 이어진 여자 57㎏급 경기에서는 이번 대회 한국 선수단 유일의 금메달리스트인 허미미(경북체육회)가 슈쿠르존 아미노바에게 연장전 절반패를 당하며 최종 스코어 2-4로 고개를 숙였다.

한국 유도는 이번 아시안게임을 금메달 1개, 은메달 3개, 동메달 4개로 마쳤다. 당초 목표로 했던 금메달 4개에는 미치지 못했다. 금메달 1개 이하의 성적을 거둔 것은 2022 항저우 대회에 이어 두 번째다.

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