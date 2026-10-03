[2026AG] 남자 하키, 파키스탄에 3-5 역전패…아쉬운 4위

AI 핵심 요약beta
- 한국 남자 하키 대표팀이 3일 파키스탄에 3-5로 졌다.
- 동메달 결정전에서 3-1 리드를 지키지 못했다.
- 한국 하키는 남녀 대표팀 모두 4위로 마쳤다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 남자 하키 대표팀이 아시안게임 메달 획득을 눈앞에 두고 아쉽게 시상대를 놓쳤다. 민태석 감독이 이끄는 대표팀은 3일 일본 기후현 가카미가하라 그린 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 하키 동메달 결정전에서 파키스탄에 3-5로 역전패했다. 한국 하키는 이번 대회에서 남녀 대표팀 모두 4위로 대회를 마감하며 메달 사냥에 실패했다.
2022 항저우 대회에서 동메달을 획득하며 2회 연속 메달을 노렸던 한국은 마지막 4쿼터의 고비를 넘지 못했다. 아시안게임 남자 하키 최다 우승국인 파키스탄의 저력에 막혀 3-5로 무릎을 꿇었다.
경기 초반 흐름은 좋았다. 1쿼터에서 파키스탄에 먼저 선제골을 내주며 끌려갔으나, 이강산(인천광역시체육회)의 필드골이 터지며 1-1 균형을 맞췄다. 이어 2쿼터에서 기세를 올렸다. 김용복(성남시청)의 필드골과 양지훈(김해시청)의 페널티 코너 골이 연달아 림을 가르며 3-1로 점수 차를 벌렸다.
그러나 3쿼터부터 파키스탄의 거센 반격이 시작됐다. 3-2로 쫓기며 살얼음판을 걷던 한국은 3쿼터 파상 공세를 잘 버텨냈으나 4쿼터 중반 결국 필드골을 허용하며 3-3 동점을 내줬다. 흐름을 내준 한국은 곧바로 페널티 코너 골을 얻어맞아 역전을 허용했다. 이후 동점을 만들기 위해 총공세에 나섰으나 골문이 빈 틈을 타 파키스탄에 쐐기골까지 내주며 아쉬움을 삼켰다.
psoq1337@newspim.com