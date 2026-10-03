[2026AG] 태권도 송다빈 '금빛 발차기'...종주국 자존심 지켰다

여자 67㎏초과급 결승서 중국선수에 2-1...겨루기 첫 금 획득

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 송다빈(25·울산광역시체육회)이 생애 첫 아시안게임 무대에서 정상에 오르며 '노골드 위기'에 빠졌던 한국 태권도 겨루기 대표팀에 금빛 메달을 선사했다.

송다빈은 3일 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 겨루기 여자 67㎏초과급 결승에서 중국의 무원저를 라운드 점수 2-1(4-2 4-10 8-5)로 꺾었다.

이번 대회 태권도 종주국이라는 타이틀이 무색하게 앞서 출전한 선수들이 연이어 금메달 사냥에 실패하며 동메달 4개에 그쳤던 한국은 송다빈의 이 소중한 금메달로 간신히 종주국의 자존심을 지켜냈다. 아울러 품새 남녀 개인전의 윤규성과 정하은의 금메달을 더해 이번 대회 태권도 종목 금메달 3개, 동메달 4개로 일정을 마무리했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 송다빈. [사진=대한체육회] 2026.10.03 psoq1337@newspim.com

한국은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이다빈의 금메달과 2022 항저우 대회 은메달에 이어 이 체급에서 3개 대회 연속 메달 행진을 이어갔다. 또한 정식 종목으로 처음 채택된 1986 서울 대회부터 태권도가 열린 10차례 아시안게임에서 단 한 번도 빠짐없이 금메달을 수확하는 대기록도 이어갔다.

송다빈은 앞서 열린 준결승에서 파테메 아흐마디(이란)를 2-0(7-1 2-0)으로 가볍게 제압하고 결승에 올랐다. 그러나 결승전에서 만난 중국의 무원저는 팽팽한 긴장감을 안겼다.

1라운드에서 침착하게 상대의 발차기 타이밍을 노리던 송다빈은 정확한 옆차기로 몸통을 명중시키며 먼저 2점을 획득했다. 송다빈의 거센 공격에 무원저가 매트 위로 넘어지기도 했다. 리드를 잡은 송다빈은 4-2로 1라운드를 가져왔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 송다빈. [사진=대한체육회] 2026.10.03 psoq1337@newspim.com

2라운드는 상대의 반격이 매웠다. 송다빈은 무원저의 기습적인 머리 공격을 허용하며 순식간에 1-5로 리드를 내줬다. 분위기를 바꾸기 위해 적극적으로 공격에 나섰으나 오히려 역습을 허용하며 몸통을 내줬고 결국 4-10으로 크게 라운드를 내주며 승부는 원점이 됐다.

마지막 3라운드에서 진정한 승부가 갈렸다. 집중력을 가다듬은 송다빈이 먼저 연속 득점에 성공하며 4점을 먼저 뽑아냈다. 이후에도 끈질긴 발차기와 빈틈없는 수비로 8-5 리드를 지켜나갔다. 경기 종료까지 남은 시간은 단 7초, 무원저가 마지막 머리 공격으로 일발역전을 노렸으나 송다빈은 끝까지 집중력을 잃지 않고 남은 시간을 버텨내며 마침내 금메달 확정했다.

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