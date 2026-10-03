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[2026AG] 이우석, 남자 양궁 한일전서 金…단체전 포함 2관왕

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  • 이우석이 3일 아시안게임 남자 리커브 개인전 금메달을 땄다.
  • 이우석은 결승서 나카니시를 6-2로 꺾고 첫 개인전 정상에 올랐다.
  • 한국 양궁은 여자부 부진 속 이우석 금메달로 체면을 살렸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이우석, 아시안게임 개인전 첫 금메달
여자 선수들 메달 획득 실패
금메달 양궁 위기 극복 계기

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=이우석이 2026 아이치·나고야 아시안게임 금메달로 첫 국제 종합 대회 개인전 금메달이라는 기록을 달성하면서 한국 양궁 리커브 체면을 살렸다.

이우석은 3일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 일본 나카니시 준야를 대회 양궁 리커브 남자 개인전 결승에서 세트 점수 6-2(29-26 27-27 29-29 29-27)로 잡고 금메달을 차지했다.

[오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체전 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com

앞서 8강에서 부탄 킨리 체링(7-1<29-27 30-28 28-28 29-27>), 준결승에서 인도 디라지 봄마데바라(7-3<28-26 28-28 30-30 29-29 30-27>)를 가볍게 꺾고 결승에 올랐다.

리커브 개인전은 한 세트당 3발씩 쏴 승리하면 세트 점수 2, 동점일 경우 세트 점수 1을 얻는다. 먼저 세트 점수 6에 도달한 선수가 승리한다.

이날 결승에서 이우석은 1세트부터 좋은 기운을 이어갔다. 첫 발은 9점을 기록했지만 이후 엑스텐 2개를 연달아 꽂아 29-26으로 2점을 가져왔다.

2세트 초반에는 8점으로 흔들렸던 이우석은 이내 10점을 쏘며 9점을 연달아 쏜 나카니시를 잡았다. 하지만 세번째 9점에 그쳐 2세트 나란히 9점을 세 번 쏜 나카니시와 동점을 기록했다. 3세트에서도 10점을 연달아 쐈던 이우석은 마지막에 9점으로 흔들려 엑스텐-9-10을 기록한 나카니시와 연거푸 동점 세트를 가져갔다.

하지만 4세트에서 10-10-9를 쏜 이우석은 9-9-9를 쏜 나카니시를 제치고 우승을 차지했다.

[오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕(왼쪽부터), 김우진, 이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체전 시상식에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com

전날 남자 단체전에서 김우진, 김제덕과 금메달을 합작했던 이우석은 이번 대회 2관왕에 올랐다. 이우석은 2022 항저우 남자 단체전과 혼성 단체전, 2024 파리 올림픽 남자 단체전 금메달리스트다.

국제종합대회 단체전 금메달을 휩쓴 것과 달리 이우석은 2018 자카르타·팔렘방 개인전 은메달, 2022 항저우 개인전 동메달에 이어 2024 파리 올림픽에서도 개인전 동메달에 그쳤다. 개인전 금메달이 간절했던 이우석은 이번 대회에서 금메달을 목에 걸며 한을 풀었다.

이우석의 이번 대회 양궁 리커브 남자 개인전 우승은 선수 개인 뿐만 아니라 한국 양궁에게도 '오카자키 참사'를 막은 귀중한 결과다. 이날 앞서 열린 양궁 리커브 여자 개인전에서 강채영은 8강에서, 오예진은 결승에서 인도 쿰쿰 아닐 모호드에 무릎을 꿇었다.

한국은 전날 열린 여자 리커브 단체전 결승에서 모호드가 속한 인도에 3-5(54-54 56-56 51-55 54-54)로 패했다. 지난 1998 방콕 대회 이후 7연패 기록이 깨진데다, 여자 개인전에서도 금메달을 수확하지 못해 노골드 수모를 당했다.

게다가 한국은 양궁 종합 순위 2위(금 3 은 3 동 3)로 인도(금 5 은 2 동2)에 밀려났다. 인도가 당초 세계 최강이라 여겼던 컴파운드 뿐만 아니라 리커브에서도 급격한 성장을 보여주고 있어, 한국 양궁에 위기감이 고조되고 있다.

willowdy@newspim.com

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최태원, SK지분 9440억 매각…"개인자금 조달" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장과의 재산분할 소송에 필요한 개인 자금을 마련하기 위해 약 9440억원 규모의 SK㈜ 지분을 매각한다. 매각 금액은 지난 7월 파기환송심 재판부가 최 회장에게 노 관장에게 지급하라고 판결한 재산분할금 9440억원과 같은 규모다. 다만 최 회장은 해당 판결에 재상고해 현재 대법원 판단을 기다리고 있다. 2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 최 회장은 보유 중인 SK㈜ 보통주 165만3924주를 총 9439억9994만원에 처분하는 거래계획을 공시했다. 거래가 완료되면 최 회장의 보유 주식은 1297만5472주에서 1132만1548주로 줄고 지분율은 17.76%에서 15.49%로 낮아진다. SK㈜는 이번 지분 변동에 대해 "최대주주가 재산분할 소송 관련 개인 자금 수요에 대응하기 위한 것"이라고 밝혔다. 최태원 SK그룹 회장(왼쪽)과 노소영 아트센터 나비 관장 [사진=뉴스핌DB] 최 회장의 매각 규모인 9440억원은 서울고법이 지난 7월 재산분할 파기환송심에서 최 회장이 노 관장에게 지급하라고 판결한 금액과 일치한다. 최 회장은 이후 재상고하면서 9440억원 가운데 7000억원은 다투지 않고 나머지 2440억원에 대해서만 대법원의 판단을 받기로 한 상태다. 지분 매각은 두 갈래로 진행된다. 97만2493주는 주당 55만9387원, 총 5440억원에 전략적 투자자에게 시간외대량매매 방식으로 매각한다. 나머지 68만1431주는 주당 58만7000원, 총 4000억원 규모로 증권사 대상 주가수익스왑(PRS) 거래를 병행한다. 실제 거래는 오는 11월 2일 이뤄질 예정이다. PRS 계약 기간은 3년이다. 기준가격은 주당 58만7000원으로, 향후 거래 상대방이 해당 주식을 처분했을 때 실제 매각 금액과 기준가격의 차이를 서로 정산하는 구조다. 이에 따라 최 회장은 주식을 처분한 이후에도 일정 기간 SK㈜ 주가 변동에 따른 손익을 공유하게 된다. SK는 대규모 주식을 정규장에서 일시에 처분하지 않고 전략적 투자자와 증권사를 대상으로 거래해 시장 영향을 최소화했다고 설명했다. 또 거래 후에도 최 회장이 최대주주 지위를 유지한다고 강조했다. 특수관계인을 포함한 지분율은 거래 전 25.2%에서 22.9%로 낮아진다. 의결권 있는 주식 기준으로는 최 회장 지분율이 23.9%에서 20.8%, 특수관계인 포함 지분율은 33.5%에서 30.5%로 줄어든다. syu@newspim.com 2026-10-02 16:32
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남자양궁, 인도 꺾고 리커브 단체전 金과녁 명중 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 최강 한국 남자 양궁이 여자 단체전의 아쉬움을 씻어내며 한국 양궁의 자존심을 굳건히 지켰다. 김우진(청주시청), 이우석(코오롱), 김제덕(예천군청)이 찰떡 호흡을 과시하며 아시안게임 2연패를 달성했다. 2024 파리 올림픽 단체전 정상에 함께 섰던 세 선수는 다시 한번 아시안게임 무대에서 금빛 과녁을 명중시키며 세계 최강의 저력을 유감없이 증명했다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕(왼쪽부터), 김우진, 이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체전 시상식에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 김우진, 이우석, 김제덕으로 이뤄진 한국 남자 리커브 대표팀은 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체전 결승에서 인도를 세트 스코어 5-1(56-56 57-50 56-54)로 제압하고 금메달을 목에 걸었다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 양궁 대표팀이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 승리를 확정한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 이번 금메달은 앞서 펼쳐졌던 여자 단체전의 충격을 딛고 일어선 결과라 더욱 값졌다. 한국 여자 양궁은 이번 대회 결승에서 인도에 발목을 잡히며 무려 28년 동안 이어져 온 8연패 행진이 중단되는 아픔을 겪었다. 김제덕 역시 앞서 강채영과 나선 혼성 단체전 준결승에서 중국에 패한 뒤 동메달에 머물며 아쉬움을 삼켰다. 그러나 남자 대표팀이 든든하게 중심을 잡으며 분위기를 반전시켰다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김우진이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 토너먼트 과정은 완벽했다. 16강에서 타지키스탄을 6-0으로 완파한 한국은 8강에서 몽골을 5-3으로 꺾었다. 준결승에서는 대만을 상대로 세트 스코어 6-0 완승을 거두며 결승에 올랐다. 결승전 상대는 이날 여자 단체전에서 한국을 꺾었던 인도였다. 1세트에서 한국은 27대 29로 리드를 내줬으나 뒷심을 발휘해 56-56 동점을 만들며 세트 포인트 1점씩을 나눠 가졌다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 양궁 대표팀 선수들이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전을 마치고 태극기를 들어보이고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 균형은 2세트에서 곧바로 무너졌다. 한국은 첫 세 발을 모두 10점에 꽂아 넣으며 30점 만점을 기록했다. 인도가 흔들리는 사이 한국은 57점을 기록해 세트 스코어 3-1로 앞서갔다. 3세트에서도 빈틈은 없었다. 한국은 인도가 54점에 그친 사이 56점을 합작하며 승부에 마침표를 찍었다. 이번 우승으로 김우진은 통산 네 번째 아시안게임 금메달을 수확했고 이우석은 통산 세 번째, 김제덕은 두 대회 연속 금메달의 영예를 안았다. 단체전 정상 탈환에 성공한 한국 양궁 대표팀은 3일 열리는 개인전에서 추가 금메달 사냥에 나선다. psoq1337@newspim.com 2026-10-02 15:50

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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