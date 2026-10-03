[2026AG] 이우석, 남자 양궁 한일전서 金…단체전 포함 2관왕

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이우석, 아시안게임 개인전 첫 금메달

여자 선수들 메달 획득 실패

금메달 양궁 위기 극복 계기

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=이우석이 2026 아이치·나고야 아시안게임 금메달로 첫 국제 종합 대회 개인전 금메달이라는 기록을 달성하면서 한국 양궁 리커브 체면을 살렸다.

이우석은 3일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 일본 나카니시 준야를 대회 양궁 리커브 남자 개인전 결승에서 세트 점수 6-2(29-26 27-27 29-29 29-27)로 잡고 금메달을 차지했다.

[오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체전 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com

앞서 8강에서 부탄 킨리 체링(7-1<29-27 30-28 28-28 29-27>), 준결승에서 인도 디라지 봄마데바라(7-3<28-26 28-28 30-30 29-29 30-27>)를 가볍게 꺾고 결승에 올랐다.

리커브 개인전은 한 세트당 3발씩 쏴 승리하면 세트 점수 2, 동점일 경우 세트 점수 1을 얻는다. 먼저 세트 점수 6에 도달한 선수가 승리한다.

이날 결승에서 이우석은 1세트부터 좋은 기운을 이어갔다. 첫 발은 9점을 기록했지만 이후 엑스텐 2개를 연달아 꽂아 29-26으로 2점을 가져왔다.

2세트 초반에는 8점으로 흔들렸던 이우석은 이내 10점을 쏘며 9점을 연달아 쏜 나카니시를 잡았다. 하지만 세번째 9점에 그쳐 2세트 나란히 9점을 세 번 쏜 나카니시와 동점을 기록했다. 3세트에서도 10점을 연달아 쐈던 이우석은 마지막에 9점으로 흔들려 엑스텐-9-10을 기록한 나카니시와 연거푸 동점 세트를 가져갔다.

하지만 4세트에서 10-10-9를 쏜 이우석은 9-9-9를 쏜 나카니시를 제치고 우승을 차지했다.

[오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕(왼쪽부터), 김우진, 이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체전 시상식에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com

전날 남자 단체전에서 김우진, 김제덕과 금메달을 합작했던 이우석은 이번 대회 2관왕에 올랐다. 이우석은 2022 항저우 남자 단체전과 혼성 단체전, 2024 파리 올림픽 남자 단체전 금메달리스트다.

국제종합대회 단체전 금메달을 휩쓴 것과 달리 이우석은 2018 자카르타·팔렘방 개인전 은메달, 2022 항저우 개인전 동메달에 이어 2024 파리 올림픽에서도 개인전 동메달에 그쳤다. 개인전 금메달이 간절했던 이우석은 이번 대회에서 금메달을 목에 걸며 한을 풀었다.

이우석의 이번 대회 양궁 리커브 남자 개인전 우승은 선수 개인 뿐만 아니라 한국 양궁에게도 '오카자키 참사'를 막은 귀중한 결과다. 이날 앞서 열린 양궁 리커브 여자 개인전에서 강채영은 8강에서, 오예진은 결승에서 인도 쿰쿰 아닐 모호드에 무릎을 꿇었다.

한국은 전날 열린 여자 리커브 단체전 결승에서 모호드가 속한 인도에 3-5(54-54 56-56 51-55 54-54)로 패했다. 지난 1998 방콕 대회 이후 7연패 기록이 깨진데다, 여자 개인전에서도 금메달을 수확하지 못해 노골드 수모를 당했다.

게다가 한국은 양궁 종합 순위 2위(금 3 은 3 동 3)로 인도(금 5 은 2 동2)에 밀려났다. 인도가 당초 세계 최강이라 여겼던 컴파운드 뿐만 아니라 리커브에서도 급격한 성장을 보여주고 있어, 한국 양궁에 위기감이 고조되고 있다.

willowdy@newspim.com