[2026AG] '14세' 최지운, 요트 소년부 딩기 역전 金…12년 만의 쾌거

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최지운 아시안게임 요트 금메달 획득

마지막 레이스에서 1위로 순위 역전

12년 만에 한국 요트 금메달 성과

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=최지운이 2026 아이치·나고야 아시안게임 요트 소년부 딩기 종목에서 금메달을 획득했다.

최지운은 3일 일본 아이치현 가이요 요트하버에서 열린 대회 요트 남자 소년부 딩기 경기에서 12차 레이스까지 치른 결과, 순수 벌점 25점을 기록해 1위에 올랐다.

[일본 가이요 로이터=뉴스핌] 유다연 기자=한국 요트 국가대표 최지운이 3일 일본 아이치현 가이요 요트하버에서 열린 남자 소년부 딩기 경기에서 12차 레이스까지 합산해 벌점 25점으로 1위에 올라 금메달을 목에 걸었다. 2026.10.03 willowdy@newspim.com

한국 요트가 아시안게임 청소년부 종목에서 금메달을 수확한 것은 2014 인천 대회 16세 이하(U-16) 옵티미스트 종목의 박성빈 이후 12년 만이다.

요트는 1위 1점, 2위 2점 등 매 레이스 순위에 따라 벌점을 매긴다. 이를 합산해 가장 점수가 낮은 선수가 우승하는 방식으로 치러진다. 딩기는 엔진과 선실이 없는 소형 돛단배로, 순수하게 바람의 힘으로만 조종한다.

자연환경의 변수가 큰 특성을 고려해 여러 차례 레이스를 치르며, 가장 성적이 저조한 2개 레이스의 벌점은 최종 합산에서 제외한다.

최지운은 마지막 두 차례의 레이스를 남겨둔 상황에서 전체 4위에 머물렀다. 마지막 두 차례 레이스가 펼쳐진 이날 오전에는 항해할 만큼의 바람도 불지 않았고, 취소 위기에 처했다.

하지만 최지운은 11차 레이스에서 1위로 결승선을 통과해 선두권과 결차를 좁혔고, 최종 12차 레이스에서 2위를 기록해 경쟁자를 제쳤다.

[일본 가이요 로이터=뉴스핌] 유다연 기자= 한국 최지운이 3일 일본 아이치현 가이요 요트하버에서 열린 대회 요트 남자 소년부 딩기대회 11차 레이스를 치르기 위해 대기하고 있다. 2026.10.03 willowdy@newspim.com

결국 최지운은 선두를 달리던 고 이안(싱가포르)와 총정 25점으로 동률을 이뤘다. 요트에서는 동률일 경우, 가장 좋은 성적부터 차례로 대조해 우열을 가리는 타이브레이커 규정에 따른다. 최지운은 2, 4, 11차에서 세 차례 1위를 기록한데 반해 고 이안은 5, 9차에서만 첫 번째로 들어왔다. 해당 규정에 따라 최지운이 금메달을 목에 걸었다.

이날 경기 전까지만 해도 메달권에 들지 못했던 최지운은 매서운 뒷심으로 순위를 뒤집어 역전 우승의 주인공이 됐다.

3위에는 27점을 기록한 홍콩 청 데 빌모어 살가도 티아고가 차지했다.

아시안게임에서는 요트 도입이 늦은 아시아 국가들의 기량 발전을 위해 청소년부가 정식 종목으로 꾸준히 포함됐다. 최근 아시안게임은 성인 올림픽 정식 종목을 중심으로 재편되며 청소년 종목이 축소되는 추세였다. 하지만 이번 대회에서 청소년 종목이 확대 편성됐다.

지난 4월 열린 산야아시안비치게임에서 동메달을 목에 걸었던 최지운은 이 기회를 놓치지 않고 금메달을 거머쥐었다.

willowdy@newspim.com