[인사] 전남광주통합특별시

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AI 핵심 요약

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  • 광주시가 2일 2·3·4·5급 전보와 승진 인사를 단행했다
  • 기후환경본부장 이상배 등 2급 4명과 3급 대거 전보했다
  • 4급 전보와 5급 승진도 함께 실시하며 조직을 재편했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◇2급 전보

▲기후환경본부장 이상배 ▲균형발전실장 김기홍 ▲성장투자유치본부장 강효석 ▲전남광주시 파견대기 주순선

◇3급 전보

▲반도체산업지원정책관 전은옥 ▲정책기획국장 김기숙 ▲안전정책국장 오영걸 ▲재난대응국장 이병철 ▲문화도시예술본부장 윤창모 ▲체육국장 김일융 ▲AI모빌리티국장 박정환 ▲광역도시국장 신재욱 ▲주택건축국장 문점환 ▲통합교통국장 김영선 ▲통합공항국장 소진호 ▲행정재무국장 주재희 ▲김승희 인사기획관 ▲관광국장 최영주 ▲에너지산업본부장 배용석 ▲농축산식품국장 손명도 ▲해양수산국장 박영채 ▲청년교육국장 윤연화 ▲돌봄복지국장 정광선 ▲시민건강국장 박종필 ▲가족정책국장 강은순 ▲통합행정국장 서은수 ▲산업혁신국장 서형빈 ▲우주첨단소재국장 이길용 ▲경제국장 윤미라 ▲상수도사업본부장 김동현 ▲해양수산과학원장 전창우 ▲종합건설본부장 손두영 ▲경제자유구역청 혁신성장본부장 황인채 ▲감사위원회 감사1담당관 최광식 ▲감사위 감사2담당관 임태형

◇4급 전보

▲시정상황실장 고경희 ▲콘텐츠 담당관 김세훈 ▲기획담당관 선준식 ▲예산담당관 이덕 ▲혁신평가담당관 김남희 ▲AI행정담당관 박혜미 ▲국제협력담당관 장안숙 ▲법무담당관 최선영 ▲행정심판담당관 나하나 ▲규제혁신센터장 홍나순 ▲공공기관혁신추진단장 고민정 ▲행정통합추진단장 정소라 ▲안전정책과장 하경완 ▲공공재해예방과장 김남주 ▲특별사법경찰과장 김영화 ▲재난안전상황과장 이수빈 ▲자연재난과장 장광식 ▲문화도시정책과장 전순희 ▲문화예술과장 설향자 ▲문화유산자원과장 임철순 ▲문화콘텐츠과장 나병우 ▲문화시설과장 김양숙 ▲체육정책과장 박형주 ▲체육시설과장 김영규 ▲전국체전기획단장 여경희 ▲민주정신계승과장 최진아 ▲보훈복지과장 정신옥 ▲인권평화과장 권윤숙 ▲AI정책과장 백은아 ▲반도체산업과장 조현호 ▲모빌리티총괄과장 김남천 ▲자동차산업과장 이동현 ▲탄소중립정책과장 나병춘 ▲대도시권정책과장 백은정 ▲복지건강과장 남미선 ▲도시관광과장 한송화 ▲교통정책과장 배상영 ▲광역교통정책연구실장 김현남 ▲교통운영과장 임대진 ▲보행자전거과장 위가환 ▲공항지원과장 김용진 ▲총무과장 문길상 ▲총무과 보좌관 이석호 ▲재무과장 김대중 ▲스마트정보과장 이유지 ▲홍보담당관 조재술 ▲자치분권과장 이건재 ▲행정지원과장 직무대리 임진출 ▲회계과장 직무대리 박주환 ▲오미경 관광정책과장 ▲관광산업과장 박숙희 ▲예산총괄관 제갈래원 ▲재정담당관 배준 ▲공공기관이전담당관 신준수 ▲세정담당관 박성열 ▲에너지정책과장 조재웅 ▲태양광산업과장 최남규 ▲풍력산업과장 직무대리 심영희 ▲미래에너지산업과장 조영진 ▲농업정책과장 차은령 ▲K푸드유통과장 박상미 ▲해운항만과장 박호 ▲수산유통가공과장 손영곤 ▲시민주권정책과장 강경문 ▲시민생활공동체과 박철주 ▲시민권익센터장 신현곤 ▲청년정책과장 송문정 ▲청년성장지원과장 이병권 대학정책과장 직무대리 민순희 ▲교육지원과장 강석운 ▲통합돌봄과장 강미선 ▲지역복지과장 양완길 ▲고령사회정책과장 직무대리 이현숙 ▲장애인정책과장 나소영 ▲식품의약과장 김영준 ▲가족지원과장 진미선 ▲아동청소년과장 정요심 ▲외국인주민과장 신연식 ▲반려동물정책과장 직무대리 나은경 ▲여순사건지원단장 배성진 ▲통합행정과장 정채용 ▲환경생태과장 방종진 ▲산업정책조선과장 곽부영 ▲바이오의료산업과장 김종원 ▲이차전지소재과장 음영규 ▲투자유치과장 박희경 ▲일자리지원과장 선미정 ▲중소기업과장 김형성 ▲경제정책과장 최종민 ▲미래창업수도과장 김상숙 ▲최민성 소상공인골목경제과장 ▲산림재해예방과장 유영민 ▲교육운영과장 김용수 ▲상수도사업본부 동복수도사업소장 김양수 ▲도시철도건설본부 안전관리부장 신창호 ▲광주도서관장 서우정 ▲서부농수산물도매시장 관리사무소장 신신하 ▲대외협력과장 정천호 ▲국회사무처 파견 정전국 ▲전남광주시 이유종 ▲사회연대경제과장 홍기주 ▲공공의료혁신추진단장 강윤선 ▲사회재난과장 봉현수 ▲자원순환과장 정미경 ▲반도체하수과장 김재중 ▲수자원관리과장 박용수 ▲도시공원과장 김일곤 ▲기반시설과장 서숙현 ▲도시농업과장 배귀숙 ▲도시계획과장 이한민 ▲반도체도시과장 조성준 ▲공간혁신과장 정승철 ▲건축경관과장 변성훈 ▲건축안전과장 윤동현 ▲미래도시기획단장 유충석 ▲군공항건설단장 김경수 ▲관광개발과장 김원중 ▲지역계획과장 김재인 ▲도로정책과장 최연호 ▲하천관리과장 장경석 ▲건축개발과장 김지호 ▲토지관리과장 윤성식 ▲친환경농업과장 김영석 ▲식량산업과장 정원진 ▲축산정책과장 김성진 ▲동물방역과장 이영남 ▲섬해양정책과장 박태건 ▲친환경수산과장 이영진 ▲특별시 파견복귀 김태곤 ▲보건정책과장 이남희 ▲건강증진과장 박주연 ▲동부환경대응과장 박승영 ▲연구개발과장 권좋은 ▲우주신산업과장 직무대리 우삼식 ▲화학철강과장 이계명 ▲산업단지과장 허재철 ▲산림휴양과장 강신희 ▲산림정원과장 문기환 ▲상수도사업본부 기술부장 김훈 ▲종합건설본부 토목부장 주인석 ▲종합건설본부 건축설비부장 박기병 ▲종합건설본부 도로관리부장 김용백 ▲서부도로관리사업소장 조선희 ▲ 동부도로관리사업소장 양시봉 ▲ 해양수산과학원 남부지부장 서대철 ▲ 광주보건환경연구원 감염병연구부장 김선희

◇5급 승진

▲행복소통실 강시영 ▲환경정책과 곽지애 ▲도시계획과 김민 ▲수산유통가공과 김병열 ▲스포츠산업과 김병혼 ▲경제정책과 김상진 ▲전남자치경찰정책과 김성재 ▲전남자치경찰행정과 김수화 ▲전남미술관 김안나 ▲도시안전정책과 김영란 ▲일자리경제과 김은정 ▲대중교통과 김재형 ▲언론담당관 김정현 ▲장애인정책과 김주석 ▲민주보훈과 김형석 ▲여성가족과 나건웅 ▲남도의병역사박물관 나종민 ▲기획홍보담당관 노민갑 ▲예산총괄관 류지은 ▲여성가족정책관 류태귀 ▲광주감사담당관 박상대 ▲신활력총괄관 박수경 ▲중소벤처기업과 박신영 ▲미래에너지산업과 박용규 ▲문화산업과 박종원 ▲스마트정보담당관 박현섭 ▲기획홍보담당관 배용만 ▲이민정책과 손예정 ▲국제협력관 오세정 ▲여순사건지원단 오헌 ▲5·18민주과 이겨레 ▲노동일자리정책관 이서정 ▲회계관리과 이원기 ▲전남광주통합특별시 이은옥 ▲관광개발과 이정한 ▲전략기획관 이화영 ▲균형성과담당관 임선양 ▲법무담당관 임재한 ▲투자산단과 정성오 ▲도시안전정책과 정소윤 ▲자치협력과 정준모 ▲전략기획관 조동식 ▲돌봄정책과 최병진 ▲통일플러스센터 최아라 ▲문화예술과 한정미 ▲여성가족과 한정주 ▲농식품유통과 한진우 ▲중소벤처기업과 허철 ▲세정과 김선홍 ▲세정과 김은정 ▲세정정책과 정정욱 ▲콘텐츠산업과 정광혜 ▲자치행정과 조선아 ▲전남감사담당관 지병훈 ▲돌봄정책과 박진아 ▲여성가족정책관 이복례 ▲노인복지과 양일동 ▲광주도서관 심정순 ▲기반산업과 김호진 ▲인재개발원 이경옥 ▲회계과 한정우 ▲우주신산업과 김명헌 ▲도로과 김진수 ▲교통운영과 이상준 ▲연구바이오산업과 강원구 ▲로봇가전의료산업과 나용 ▲에너지정책과 박희 ▲농업동물정책과 이승현 ▲농식품유통과 정중기 ▲농업동물정책과 정지희 ▲축산정책과 오재철 ▲도시공원과 나윤채 ▲산림휴양과 안승옥 ▲산림자원과 이정혜 ▲녹지정책과 조재성 ▲동물방역과 박성은 ▲농업동물정책과 이연이 ▲해양수산과학원 김영선 ▲해양수산과학원 정명수 ▲친환경수산과 신규호 ▲건강증진과 김대준 ▲건강위생과 심윤정 ▲도시사회재난과 정승석 ▲식품의약과 김경화 ▲감염병관리과 김다영 ▲돌봄정책과 이은영 ▲기후대기정책과 이강순 ▲해운항만과 조나영 ▲기후대기과 최대일 ▲도로관리사업소 강철홍 ▲물관리정책과 김광지 ▲도로과 나수미 ▲지역계획과 박은석 ▲전남인재개발원 박장철 ▲도시공원과 박춘식 ▲군공항건설단 이창환 ▲혁신도시지원단 정동완 ▲도시철도건설본부 정인성 ▲민주보훈과 김성준 ▲건축개발과 안춘선 ▲문화도시조성과 윤동현 ▲종합건설본부 문정환 ▲토지관리과 이용민 ▲도시안전정책과 김유미 ▲스마트정보담당관 박정현 ▲문화유산자원과 박영재 ▲농업기술원 김효중 ▲해양수산과학원 송지훈 ▲광주보건환경연구원 김광곤 ▲광주보건환경연구원 양용식 ▲광주보건환경연구원 이향희 ▲광주보건환경연구원 김승호

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최태원, SK지분 9440억 매각…"개인자금 조달" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장과의 재산분할 소송에 필요한 개인 자금을 마련하기 위해 약 9440억원 규모의 SK㈜ 지분을 매각한다. 매각 금액은 지난 7월 파기환송심 재판부가 최 회장에게 노 관장에게 지급하라고 판결한 재산분할금 9440억원과 같은 규모다. 다만 최 회장은 해당 판결에 재상고해 현재 대법원 판단을 기다리고 있다. 2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 최 회장은 보유 중인 SK㈜ 보통주 165만3924주를 총 9439억9994만원에 처분하는 거래계획을 공시했다. 거래가 완료되면 최 회장의 보유 주식은 1297만5472주에서 1132만1548주로 줄고 지분율은 17.76%에서 15.49%로 낮아진다. SK㈜는 이번 지분 변동에 대해 "최대주주가 재산분할 소송 관련 개인 자금 수요에 대응하기 위한 것"이라고 밝혔다. 최태원 SK그룹 회장(왼쪽)과 노소영 아트센터 나비 관장 [사진=뉴스핌DB] 최 회장의 매각 규모인 9440억원은 서울고법이 지난 7월 재산분할 파기환송심에서 최 회장이 노 관장에게 지급하라고 판결한 금액과 일치한다. 최 회장은 이후 재상고하면서 9440억원 가운데 7000억원은 다투지 않고 나머지 2440억원에 대해서만 대법원의 판단을 받기로 한 상태다. 지분 매각은 두 갈래로 진행된다. 97만2493주는 주당 55만9387원, 총 5440억원에 전략적 투자자에게 시간외대량매매 방식으로 매각한다. 나머지 68만1431주는 주당 58만7000원, 총 4000억원 규모로 증권사 대상 주가수익스왑(PRS) 거래를 병행한다. 실제 거래는 오는 11월 2일 이뤄질 예정이다. PRS 계약 기간은 3년이다. 기준가격은 주당 58만7000원으로, 향후 거래 상대방이 해당 주식을 처분했을 때 실제 매각 금액과 기준가격의 차이를 서로 정산하는 구조다. 이에 따라 최 회장은 주식을 처분한 이후에도 일정 기간 SK㈜ 주가 변동에 따른 손익을 공유하게 된다. SK는 대규모 주식을 정규장에서 일시에 처분하지 않고 전략적 투자자와 증권사를 대상으로 거래해 시장 영향을 최소화했다고 설명했다. 또 거래 후에도 최 회장이 최대주주 지위를 유지한다고 강조했다. 특수관계인을 포함한 지분율은 거래 전 25.2%에서 22.9%로 낮아진다. 의결권 있는 주식 기준으로는 최 회장 지분율이 23.9%에서 20.8%, 특수관계인 포함 지분율은 33.5%에서 30.5%로 줄어든다. syu@newspim.com 2026-10-02 16:32
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남자양궁, 인도 꺾고 리커브 단체전 金과녁 명중 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 최강 한국 남자 양궁이 여자 단체전의 아쉬움을 씻어내며 한국 양궁의 자존심을 굳건히 지켰다. 김우진(청주시청), 이우석(코오롱), 김제덕(예천군청)이 찰떡 호흡을 과시하며 아시안게임 2연패를 달성했다. 2024 파리 올림픽 단체전 정상에 함께 섰던 세 선수는 다시 한번 아시안게임 무대에서 금빛 과녁을 명중시키며 세계 최강의 저력을 유감없이 증명했다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕(왼쪽부터), 김우진, 이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체전 시상식에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 김우진, 이우석, 김제덕으로 이뤄진 한국 남자 리커브 대표팀은 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체전 결승에서 인도를 세트 스코어 5-1(56-56 57-50 56-54)로 제압하고 금메달을 목에 걸었다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 양궁 대표팀이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 승리를 확정한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 이번 금메달은 앞서 펼쳐졌던 여자 단체전의 충격을 딛고 일어선 결과라 더욱 값졌다. 한국 여자 양궁은 이번 대회 결승에서 인도에 발목을 잡히며 무려 28년 동안 이어져 온 8연패 행진이 중단되는 아픔을 겪었다. 김제덕 역시 앞서 강채영과 나선 혼성 단체전 준결승에서 중국에 패한 뒤 동메달에 머물며 아쉬움을 삼켰다. 그러나 남자 대표팀이 든든하게 중심을 잡으며 분위기를 반전시켰다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김우진이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 토너먼트 과정은 완벽했다. 16강에서 타지키스탄을 6-0으로 완파한 한국은 8강에서 몽골을 5-3으로 꺾었다. 준결승에서는 대만을 상대로 세트 스코어 6-0 완승을 거두며 결승에 올랐다. 결승전 상대는 이날 여자 단체전에서 한국을 꺾었던 인도였다. 1세트에서 한국은 27대 29로 리드를 내줬으나 뒷심을 발휘해 56-56 동점을 만들며 세트 포인트 1점씩을 나눠 가졌다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 양궁 대표팀 선수들이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전을 마치고 태극기를 들어보이고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 균형은 2세트에서 곧바로 무너졌다. 한국은 첫 세 발을 모두 10점에 꽂아 넣으며 30점 만점을 기록했다. 인도가 흔들리는 사이 한국은 57점을 기록해 세트 스코어 3-1로 앞서갔다. 3세트에서도 빈틈은 없었다. 한국은 인도가 54점에 그친 사이 56점을 합작하며 승부에 마침표를 찍었다. 이번 우승으로 김우진은 통산 네 번째 아시안게임 금메달을 수확했고 이우석은 통산 세 번째, 김제덕은 두 대회 연속 금메달의 영예를 안았다. 단체전 정상 탈환에 성공한 한국 양궁 대표팀은 3일 열리는 개인전에서 추가 금메달 사냥에 나선다. psoq1337@newspim.com 2026-10-02 15:50

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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