파주도시공사, 가을맞이 '마장호수 환경 정화 플로킹' 실시

AI 핵심 요약beta
- 파주도시공사가 1일 마장호수서 플로킹을 했다
- 광탄면 행정복지센터·마을발전협의회와 함께했다
- 폐기물 1톤 수거하며 지속 정화활동을 약속했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주도시공사는 지난 1일 마장호수 일원에서 광탄면 행정복지센터 및 마을발전협의회와 함께 환경 정화 플로킹 활동을 실시했다고 2일 밝혔다.
이날 행사는 마장호수의 쾌적한 환경을 조성하고 지역사회와 함께 환경보호를 실천하기 위해 마련됐다.
참여자들은 마장호수 주변 산책로와 주요 이용 구간을 중심으로 걸으며 1톤 차량 1대 분량에 달하는 각종 폐기물과 쓰레기를 집중적으로 수거했다.
특히 이번 활동은 행정기관과 공공기관 그리고 지역 주민이 함께 참여해 지역의 환경을 스스로 가꾸고 지켜 나가는 협력의 의미를 더했으며 일회성 활동에 그치지 않고 지속적인 환경보호 활동을 이어갈 예정이다.
조동칠 사장은 "가을을 맞아 많은 시민과 관광객이 찾는 마장호수를 깨끗하게 가꾸기 위해 지역의 여러 기관과 함께 뜻을 모았고 앞으로도 지역사회와 적극적으로 소통하고 협력하며 시민들이 체감할 수 있는 환경 정화와 사회공헌 활동을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com