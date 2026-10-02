양주시, '하늘에서 본 양주' 사진전 개최

[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 2일부터 19일까지 양주시청 오픈갤러리 3층에서 '하늘에서 본 양주' 사진전을 개최한다고 밝혔다.

양주시 하늘에서 본 양주 사진전 모습. [사진=양주시]

시에 따르면 이번 전시는 평소 지상에서 바라보던 양주의 모습을 드론의 시선으로 새롭게 조망하고 지역 곳곳에 자리한 자연과 도시, 역사문화 공간의 매력을 시민들에게 소개하기 위해 마련됐다.

전시에는 드론으로 촬영한 항공사진 20여 점이 선보인다. 높은 곳에서 포착한 양주의 풍경을 통해 지상에서는 쉽게 확인하기 어려운 공간 간 연결성과 계절에 따른 풍경의 변화를 한눈에 살펴볼 수 있다.

양주시 하늘에서 본 양주 사진전 모습. [사진=양주시]

특히 시는 이번 전시가 양주시 홍보 현장을 누비며 지역의 모습을 기록해 온 미디어팀의 촬영 결과물을 공개한다는 점에서 의미가 있다고 전했다. 미디어팀은 각종 행사와 관광지, 주요 시정 현장 등을 직접 촬영해 왔으며 이 가운데 드론으로 담아낸 작품을 선별해 전시하며 이번 전시는 양주시청을 방문하는 누구나 관람할 수 있다.

김경아 양주시 홍보담당관은 "이번 전시가 익숙한 양주의 모습을 새로운 시선으로 바라보는 계기가 되길 바란다"며 "사진을 통해 양주의 자연과 도시, 역사문화 공간이 가진 다양한 매력을 만나보시길 바란다"고 말했다.

asj7376@newspim.com