[인사] 충남대학교

충남대 10월 2일자 교원 보직 임용
▲연구산학부총장 생명시스템과학대학 미생물·분자생명과학과 교수 김승범
▲대학원장 대학원 농생대 식품공학과 교수 이기택
▲교무처장 법학전문대학원 법학과 교수 명재진
▲기획처장 수의과대학 수의학과 교수 정주영
▲사무국장 경상대학 경제학과 교수 이병채
▲입학본부장 간호대학 간호학과 부교수 박문경
▲AI정보화본부장 공과대학 컴퓨터인공지능학부 교수 박정희
gyun507@newspim.com
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충남대 10월 2일자 교원 보직 임용
▲연구산학부총장 생명시스템과학대학 미생물·분자생명과학과 교수 김승범
▲대학원장 대학원 농생대 식품공학과 교수 이기택
▲교무처장 법학전문대학원 법학과 교수 명재진
▲기획처장 수의과대학 수의학과 교수 정주영
▲사무국장 경상대학 경제학과 교수 이병채
▲입학본부장 간호대학 간호학과 부교수 박문경
▲AI정보화본부장 공과대학 컴퓨터인공지능학부 교수 박정희
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