남양주시, '민선9기 공약 실천계획 수립 전략회의' 개최

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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 민선9기 공약의 실현 가능성을 높이고 구체적인 이행계획을 마련하기 위해 2일부터 오는 14일까지 실·국·단·소별로 총 5차례에 걸쳐 '민선9기 공약 실천계획 수립 전략회의'를 개최한다고 밝혔다.

2일 시청 목민방에서 열린 '민선9기 공약 실천계획 수립 전략회의'에서 최현덕 남양주시장이 참석자들과 공약 실천계획을 논의하고 있다.[사진=남양주시]

시에 따르면 이번 회의는 기존의 일방적인 업무보고 방식에서 벗어나 각 부서가 마련한 공약 실행안을 중심으로 주요 쟁점과 보완사항을 함께 논의하는 실무 중심 방식으로 진행된다.

시는 부서별 공약에 대한 연도별 실행목표와 세부 추진계획, 재원 조달 방안 등을 집중적으로 점검할 예정이다. 공약 추진목표가 실제 사업 과정에서 구체적으로 구현될 수 있는지 검토하고 행정절차와 사업 추진 과정에서 예상되는 문제점 및 보완방안도 논의한다.

최현덕 남양주시장이 2일 시청에서 열린 '민선9기 공약 실천계획 수립 전략회의' 에서 공약별 추진계획을 점검하고 있다. [사진=남양주시]

최현덕 남양주시장은 "공약의 정책 방향을 구체적인 실천계획으로 체계화해 속도감 있게 추진하는 것이 중요하다"며 "시민과의 약속을 신속하고 내실 있게 이행할 수 있도록 모든 부서가 역량을 집중해 달라"고 당부했다.

시는 이번 전략회의에서 논의된 내용을 반영해 사업별 실천계획을 보완한 뒤 공약이행평가단 회의를 거쳐 민선9기 공약과 세부 실천계획을 최종 확정할 방침이다.

시는 확정된 공약과 실천계획은 추후 시 누리집을 통해 공개할 예정이며 이후에도 연도별 추진실적과 사업 진행상황을 지속적으로 점검·관리해 공약이 단순한 계획에 그치지 않고 차질 없이 이행될 수 있도록 할 계획이다.

asj7376@newspim.com