창원시, 경영인 박정우·노동자 강대성 '기업 명예의 전당' 헌정

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산업혁신 공로 두 헌정인 선정

자긍심 고취와 지역 발전 기대

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 기술개발과 현장 혁신으로 지역 산업 발전에 기여한 기업인과 노동자가 창원 기업 명예의 전당에 이름을 올렸다.

경남 창원시는 2일 창원상공회의소에서 기업 명예의 전당 헌정식을 열고 2025년 올해의 최고경영인으로 선정된 박정우 ㈜웰템 대표와 올해의 최고노동자로 선정된 강대성 한국지엠 창원공장 공장을 헌정했다고 밝혔다.

강기윤 경남 창원시장이 2일 창원상공회의소에서 열린 기업 명예의 전당 헌정식에 참석해 인사말을 하고 있다.[사진=창원시] 2026.10.02

행사에는 강기윤 창원시장과 최재호 창원기업사랑협의회장, 기업인과 노동자 등 60여 명이 참석했다. 행사는 헌정인 공적 보고, 헌정 영상 상영, 헌정 소감, 기념행사 순으로 진행됐다. 참석자들은 행사 뒤 새롭게 조성된 기업 명예의 전당을 둘러봤다.

기업 명예의 전당은 기업인과 노동자의 자긍심을 높이고 기업사랑 분위기를 확산하기 위해 2005년 9월 전국 최초로 세코에 조성됐다. 2017년 근로자복지타운으로 이전한 데 이어 올해 창원상공회의소 1층으로 다시 자리를 옮겼다.

전시 공간은 기존 104㎡에서 300㎡로 확대됐다. 올해의 최고경영인·최고노동자 헌정관과 역대 수상자 헌정관, 모범장수기업 전시관, 기억 속의 향토기업 전시관 등으로 구성됐다.

올해 처음 마련된 모범장수기업 전시관에는 2026년 모범장수기업으로 선정된 무학, 현대정밀, 피케이밸브앤엔지니어링이 전시됐다. 창원시는 앞으로 선정되는 모범장수기업을 추가로 소개할 계획이다.

박정우 대표는 지속적인 기술개발을 통해 이동식 에어컨을 차세대 세계일류상품으로 성장시켰다. 해외시장 개척에도 나서 71개국 336개 거래처에 제품을 수출하며 기업 경쟁력 강화에 기여했다. 지역 청년 고용을 확대하고 근로자 복지제도를 운영하는 등 지역사회와의 상생에도 힘썼다.

강대성 공장은 30년 9개월 동안 산업현장에서 근무하며 로봇과 최신 설비 도입 초기 도장공장의 안정적인 운영에 기여했다. 생산직과 관리직 사이에서 조율 역할을 맡아 현장 운영을 뒷받침했다.

이번 헌정식은 당초 지난해 열릴 예정이었으나 기업 명예의 전당 확대 이전으로 올해 개최됐다. 창원시는 두 헌정인의 공적을 새 전시 공간에 기록하고 시민들과 공유하게 됐다고 설명했다.

강기윤 시장은 "두 분의 헌정은 개인을 넘어 창원의 기업인과 노동자 모두에 대한 존경을 담은 것"이라며 "기업이 성장하고 노동자가 자긍심을 갖고 일할 수 있는 환경을 만드는 데 동반자가 되겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com